Toto Wolff et Zak Brown peuvent voir les équipes de F1 évaluées à un milliard de dollars

Les équipes de Formule 1 pourraient valoir des milliards de dollars à l’avenir, disent Zak Brown et Toto Wolff.

Le stock du sport est en hausse en ce moment, de plus en plus populaire aux États-Unis en particulier, et le calendrier de la saison prochaine, composé de 23 manches, devrait être le plus important de tous les temps.

Brown a salué le travail accompli par Liberty Media depuis qu’il a succédé à Bernie Ecclestone en 2017 et estime que, grâce à leurs efforts, la F1 est désormais financièrement viable.

Si la croissance du sport se poursuit, le McLaren Le PDG pense que les équipes pourraient valoir des milliards à l’avenir, en particulier avec l’introduction du plafond budgétaire.

« Je pense que les équipes de Formule 1 peuvent certainement valoir des milliards. Il existe de nombreuses franchises sportives – NFL, NHL, Premier League, NBA, etc., qui valent des milliards », a-t-il déclaré, cité par GPFans.

« Maintenant que Liberty est arrivé et a rendu le sport financièrement viable, financièrement viable, nous avons vu une croissance rapide dans les pays qui veulent des courses.

« McLaren sera une équipe de course rentable dans un avenir pas si lointain. Avant l’entrée en vigueur du plafond budgétaire, je ne pense pas que vous auriez pu dire cela.

«C’était un sport où vous deviez dépenser autant que le plus gros dépensier du sport, donc la franchise concernait davantage qui pouvait se permettre de perdre le plus et ce n’est pas un modèle de franchise très attrayant pour beaucoup de gens.

« Je pense donc que cela a fondamentalement changé les choses. »

Il y a peu de gens qui en savent plus sur l’aspect financier du sport que Wolff qui, en plus d’être Mercedes directeur de l’équipe et PDG, détient des actions dans l’équipe allemande et Aston Martin.

L’Autrichien est d’accord avec la prédiction de Brown selon laquelle les équipes pourraient être vendues pour des milliards à l’avenir, car les accords de parrainage et de télévision à long terme les rendent attrayantes pour les acheteurs.

« Si la franchise et le flux de revenus sont durables à long terme », a-t-il déclaré.

« Et la Formule 1 est très attrayante en tant que modèle car nous signons des accords de sponsoring entre trois et 10 ans et des accords de télévision entre cinq et 10 ans, donc en tant que business case en lui-même est très attractif car vous pouvez facilement actualiser les flux de trésorerie futurs », a ajouté Wolff. .

« Lorsque nous devenons rentables, vous pouvez appliquer les mêmes mesures que votre groupe de pairs et c’est là que je suis d’accord avec Zak, cela dépend de nos propres revenus et bénéfices. »

Le plafonnement des coûts rendra sans aucun doute également un tel achat plus attrayant, ce qui conduira probablement les équipes à dépenser moins à l’avenir qu’elles ne le font actuellement.