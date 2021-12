Toto Wolff exhorte Michael Masi à réintégrer Lewis Hamilton en tant que vainqueur du GP d’Abu Dhabi

Un Toto Wolff furieux a exhorté le directeur de course Michael Masi à révoquer son appel controversé lors des dernières étapes à Abu Dhabi.

Le Grand Prix d’Abou Dhabi a été à la hauteur de sa facture et plus encore, alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont battus dans leur niveau décisif pour les points.

Et alors que la course entrait dans sa phase finale, Hamilton semblait être en route pour un huitième championnat du monde, un record.

Verstappen s’était arrêté plus tôt sous une voiture de sécurité virtuelle pour un nouveau train de pneus durs, mais ils ne donnaient pas au Néerlandais le rythme dont il avait besoin pour réduire l’écart avec Hamilton en tête.

La situation a complètement changé lorsque Nicholas Latifi de Williams s’est écrasé après s’être battu avec Mick Schumacher de Haas.

La Safety Car a été déployée et Verstappen est retourné aux stands pour un train de pneus tendres, un arrêt au stand gratuit dans des conditions SC.

Le problème, cependant, était que les tours s’épuisaient, et avec des voitures doublées entre Hamilton et Verstappen, il semblait que le Britannique tiendrait si la course reprenait.

Il est courant dans le cadre de la voiture de sécurité d’écarter ces voitures doublées pour le retour des conditions de course et Masi a donné cet ordre, ce qui signifiait que Verstappen était alors juste derrière Hamilton lorsque la course a repris pour un dernier tour épique.

Cependant, ce ne sont que ces cinq voitures doublées entre les rivaux du titre qui se sont décrochés, pas toutes.

Le patron de Mercedes, Wolff, a plaidé à la radio : « Michael, ce n’est pas bien. »

Mais en vain, la course a redémarré avec un tour à faire, Verstappen a fait le dépassement et a continué pour devenir champion du monde 2021.

Un Wolff furieux et bouleversé était de retour à la radio, exigeant que Masi revienne sur sa décision, mais le retour du directeur de course a été féroce.

Toto Wolff : « Il faut refaire le tour d’avant, ce n’est pas bien. Michael Masi : « Toto, ça s’appelle une course automobile. Nous avons fait des courses automobiles. » Le directeur de course arrive chaud là-bas 🔥#F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/AkPyWYOTAb – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

Voici l’échange dans son intégralité :

Masi : « Allez-y, Toto. »

Wolff : « Vous devez rétablir ce tour avant, ce n’est pas juste. »

Masi : « Toto… ça s’appelle une course automobile, d’accord ?

Wolff : « Désolé ? »

Masi : « Nous avons fait des courses automobiles. »

L’élément unique de cette situation était le fait que seules les voitures doublées entre Hamilton et Verstappen pouvaient dépasser la voiture de sécurité, pas toutes.

Et selon l’article 48.12 du règlement sportif, « toute voiture qui aura été doublée par le leader devra dépasser les voitures du tour de tête et de la Safety Car ».

Mercedes pourrait donc bien avoir un reproche légitime et une protestation est susceptible d’être déposée.