Toto Wolff fait allusion à la décision de George Russell/Valtteri Bottas à Spa

Toto Wolff a laissé entendre que la liste des pilotes de Mercedes pour 2022 sera finalisée pendant les vacances d’été.

La moitié de la paire consécutive de sept champions du monde est déjà connue – ce sera Lewis Hamilton, qui a récemment signé une prolongation de contrat de deux ans.

Valtteri Bottas et George Russell rivalisent pour être le coéquipier de Hamilton, le Finlandais espérant qu’une sixième année avec les Silver Arrows est en vue tandis que le Britannique de 23 ans vise une convocation de son statut actuel comme leur plus éminent chauffeur « junior ».

L’argent intelligent revient à Russell, qui continue d’impressionner pour l’équipe Williams, où il est « prêté » par Mercedes, et a de nouveau brillé lors des qualifications au Grand Prix de Grande-Bretagne en époustouflant la foule avec sa deuxième apparition consécutive en Q3.

L’année dernière, Bottas a su le 6 août qu’il était retenu pour une autre saison. Cette fois, cette date tombe pendant les vacances d’été – quelque chose qui ne s’est pas réellement produit pendant la campagne 2020 retardée par la pandémie – et les derniers mots de Wolff, le directeur de l’équipe Mercedes, ont suggéré qu’une décision pourrait être annoncée à peu près au même moment.

“Je pense qu’il est important pour Valtteri et George de savoir où ils conduiront l’année prochaine et cela va se produire”, a déclaré Wolff lors de la conférence de presse des constructeurs au Grand Prix de Grande-Bretagne.

“Je m’attends à des questions à Spa alors”, a-t-il ajouté en plaisantant, faisant référence au Grand Prix de Belgique du 29 août étant la première course après la pause estivale.

Plus tard, parlant avec Sky F1 dans le paddock, il a déclaré : « C’est un régal pour les yeux de regarder George. Il est dans le Top 10 et bat presque la McLaren. Cela montre son incroyable talent. Un petit lion dans la voiture.

Dit qu’il “dirait qu’il mérite d’être dans une voiture de haut niveau l’année prochaine”, Wolff a répondu: “Oui, espérons-le.”

Dans ses propres engagements médiatiques à Silverstone, Bottas a naturellement insisté sur le fait qu’il envisageait son avenir avec Mercedes, mais a également réfléchi à la possibilité d’un passage au Championnat du monde des rallyes – dans un sport qu’il considère comme un passe-temps hors saison.

« Je sais ce que je veux et je veux rester avec l’équipe. Je pense que c’est la meilleure chance pour moi de gagner des courses l’année prochaine et de me battre pour le titre », a déclaré le joueur de 31 ans.

“Si ce n’est pour une raison quelconque, j’examinerai d’autres options en F1 parce que j’aime la F1, je l’apprécie et je pense toujours que j’ai encore quelques bonnes années devant moi.

“Puis? Ne jamais dire jamais. Rallye… J’aime vraiment ça, c’est très amusant. Chaque fois que j’ai été dans une voiture de rallye, j’ai toujours souri, donc c’est très amusant. Mais pour en faire un travail, cela pourrait être assez délicat.

« Les gars là-bas sont assez compétitifs, ils l’ont fait toute leur vie. Ne dites jamais rien, mais comme je l’ai dit, concentrez-vous entièrement sur la F1.

