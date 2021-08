Toto Wolff fait allusion à un retard dans la décision Russell/Bottas Mercedes

in

Toto Wolff a laissé entendre que le résultat de sa décision d’avoir George Russell ou Valtteri Bottas chez Mercedes l’année prochaine a été retardé jusqu’en septembre.

Mercedes avait initialement prévu de faire son choix quant au coéquipier de Lewis Hamilton en 2022 pendant les vacances d’été, mais le directeur de l’équipe a déclaré que cette annonce pourrait prendre un peu plus de temps.

Wolff n’a pas caché son opinion selon laquelle Bottas offre une « stabilité » avec l’équipe, tandis que Russell apporterait le « talent » qui pourrait correspondre à Hamilton – en pesant la dynamique entre le duo.

Mais malgré le retard dans la décision de l’équipe, Wolff veut toujours informer les deux pilotes à temps afin qu’ils puissent trouver un autre lecteur – le patron de Mercedes a récemment déclaré que la paire avait tous les deux de « grandes options » pour 2022 quel que soit le résultat.

“Nous devons choisir entre la stabilité de Valtteri et le talent de George, où se trouve l’avenir”, a déclaré Wolff à BILD.

“Je veux que le sujet soit réglé en septembre afin que les deux puissent se positionner correctement pour la saison à venir.”

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Pour le reste de la saison, cependant, Mercedes a profité des problèmes de Red Bull lors des dernières courses pour prendre la tête des championnats des pilotes et des constructeurs avant la reprise de la campagne 2021 à Spa le week-end prochain.

Cependant, Wolff n’est toujours pas convaincu que les Silver Arrows ont la voiture la plus rapide sur la grille et prédit que la course au titre ira au fil.

« Les Red Bull sont un peu plus rapides sur le papier. Mais nous nous battrons jusqu’au bout. Et nous devons, parce que ce championnat [fight] ira jusqu’au bout », a-t-il déclaré.

En dehors de la Formule 1, l’équipe sœur Mercedes-EQ a remporté les deux titres de champion du monde de Formule E le week-end dernier. Le candidat potentiel de Williams F1 Nyck de Vries a remporté le titre des pilotes, aux côtés de l’équipement électrique de Mercedes étant l’équipe la mieux classée de la saison.

Cependant, Mercedes a depuis annoncé qu’elle quitterait la série à la fin de la saison prochaine avant que la troisième génération de voitures de Formule E ne prenne la piste.

L’équipe partira aux côtés d’autres grands noms du sport automobile chez Audi et BMW. Wolff a déclaré que même si cette situation n’est pas idéale pour l’état de la Formule E en tant que championnat, il estime qu’elle offre la possibilité à d’autres équipes de se manifester.

« Les bouleversements offrent toujours des opportunités de changement », a-t-il déclaré. « À première vue, bien sûr, il est regrettable que trois constructeurs haut de gamme partent en même temps.

“Mais peut-être que FE a besoin d’une sorte de redémarrage pour passer à l’étape suivante. D’autres équipes, peut-être plus privées, vont s’agrandir car elles seront sous le feu des projecteurs. »