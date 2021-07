Toto Wolff fait l’éloge du week-end « brillant » de Valtteri Bottas à Silverstone

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, était ravi du rôle joué par Valtteri Bottas dans un Grand Prix de Grande-Bretagne crucial pour l’équipe.

Lorsque Lewis Hamilton est entré en collision avec son rival pour le titre Max Verstappen dans le premier tour, écopant d’une pénalité de 10 secondes pour ses problèmes, il est apparu que la chance de victoire s’était échappée pour Mercedes, Bottas n’ayant pas pu impressionner le leader de la course Charles Leclerc.

Mais Hamilton a remporté une superbe victoire de retour, aidé par l’acceptation rapide de Bottas d’échanger des positions avec son coéquipier et de dégager la voie pour un tir sur Leclerc.

Bottas a franchi la ligne P3, aidant Mercedes à réduire le déficit de Red Bull dans le championnat des constructeurs à seulement quatre points, et Wolff tenait à féliciter Bottas pour sa performance.

“Il a eu un week-end brillant à mon avis car il aurait pu être en pole s’il avait eu un remorquage vendredi soir et cela a évidemment eu un impact sur sa performance”, a déclaré Wolff aux journalistes.

« Si vous êtes en pole, c’est beaucoup plus facile.

« Et il était très rapide [in the race], il a mené une course vraiment solide et Lewis vient de derrière sur ce dur [tyre] était juste dans une autre dimension pour tout le monde sur la bonne voie.

« Mais Valtteri était la deuxième voiture la plus rapide et a aidé Lewis à sécuriser la voie. Valtteri est juste un excellent membre de l’équipe et un excellent pilote avec le bon caractère et la bonne personnalité.

Bottas n’est pas étranger aux ordres d’équipe chez Mercedes et dans cette situation, Wolff a estimé que l’appel de Mercedes pour que le Finlandais laisse passer Hamilton était essentiel, car les chances de Bottas de devenir champion du monde sont bien inférieures à celles de Hamilton.

“C’est très important car statistiquement, ses chances de remporter le championnat sont très faibles par rapport à Lewis, qui est très engagé dans la lutte”, a déclaré Wolff à propos de la décision d’échanger ses pilotes.

“Et nous en avons discuté, et aussi difficile que cela puisse être pour un pilote, il n’y a pas de place pour la marge ici dans le championnat de cette année.”

Ce sont des moments cruciaux pour Bottas, qui n’a plus que le Grand Prix de Hongrie à disputer avant que la Formule 1 n’entre en vacances d’été, date à laquelle Mercedes décidera de conserver Bottas pour 2022 ou de céder sa place à leur pilote junior George Russell.

Wolff a laissé entendre que la décision serait rendue publique au moment du Grand Prix de Belgique, la première course après la pause estivale.