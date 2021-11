Toto Wolff insiste sur le fait que la Mercedes W12 est «tout à fait légale» au milieu des discussions de protestation contre Red Bull

Toto Wolff se dit prêt à toute protestation de Red Bull, insistant sur le fait que la Mercedes W12 et son aileron arrière controversé sont « entièrement légaux ».

Le directeur de l’équipe Mercedes s’exprimait après une brillante victoire de Lewis Hamilton dans le Grand Prix de Sao Paulo, parti 10e sur la grille.

Hamilton a surmonté un week-end plein de revers, purgeant 25 places de pénalités sur la grille au cours du sprint et de la course elle-même pour réduire son déficit de championnat du monde à 14 points avec Max Verstappen à trois manches de la fin.

En plus de conduire superbement, le septuple champion du monde avait également une voiture qui était confortablement dans la classe du peloton tout le week-end, surtout en ce qui concerne la vitesse en ligne droite.

Red Bull se méfie de la raison de cela, pointant du doigt l’aileron arrière qui, selon eux, fléchit trop – tout comme la partie équivalente de leur propre RB16B avait été accusée de le faire plus tôt dans la saison.

Il est question d’une protestation, mais Wolff a essentiellement dit « apportez-le » lorsqu’on lui a demandé s’il était convaincu que le W12 passerait toutes les inspections – contrairement à après les qualifications, dont Hamilton a été exclu en raison de l’écart dans le volet du DRS étant trop grand lorsqu’il est activé.

Accrochez ça au Louvre. pic.twitter.com/Xk9Ah6L8pB – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 14 novembre 2021

« La voiture est entièrement légale et nous sommes heureux de la conduire partout », a déclaré Wolff, qui a réitéré que le problème du DRS avait, de l’avis de Mercedes, été causé par des dommages.

« Vous pouvez dire que c’était tout à fait légal après les qualifications – nous pensons que c’était le cas, mais il a échoué à un test parce que l’aileron arrière était cassé, le volet était cassé.

« Je pense que nous avons une voiture beaucoup moins traînante, le moteur est frais, ce qui fait une grande différence, le concept est bon sur la vitesse en ligne droite que par le passé.

« Les gens sont libres de contester cela et de protester, ce qui peut arriver. Nous leur proposerons même un aileron arrière pour le mettre à la maison dans la bibliothèque ou le couper en mille morceaux.

Bien que les combats pour le titre deviennent de plus en plus tendus sur et en dehors de la piste, Wolff a nié que «les gants ne sont pas en place» en ce qui concerne chaque équipe essayant de trouver tous les avantages possibles pour faire dérailler son rival.

« Ce n’est pas sans gants – je pense que celui qui remportera ce championnat à la fin sera le bon vainqueur et nous respecterons toujours cela, tant que ce sont les mêmes règles et le même cadre pour tout le monde », a déclaré l’Autrichien.

« Cela fait partie du jeu que vous regardez d’autres parties d’autres équipes, pour les défier. Vous devez être sceptique et peut-être un peu paranoïaque et ce n’est pas grave pour nous.