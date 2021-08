Toto Wolff jure qu’il ignorera le “bruit” de Red Bull

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il ne serait pas distrait par le “bruit” de Red Bull pour le reste de la saison.

Alors que Red Bull et Mercedes se disputaient sur la piste, cette rivalité s’est également répandue dans le paddock avec Christian Horner et Helmut Marko de Wolff et Red Bull verrouillant les klaxons verbalement à plusieurs reprises.

Bakou a été l’un des incidents les plus notables, où Wolff a qualifié Horner de “sac à vent”, qui faisait partie de toute la saga des ailes flexibles,

Et aussi à Silverstone après une collision au premier tour entre les prétendants au titre Lewis Hamilton et Max Verstappen a provoqué des tensions.

Verstappen de Red Bull a été éliminé de la course dans cet accident, et la réaction de Horner et Marko en particulier a irrité Mercedes, Wolff les accusant d’attaques personnelles contre Hamilton et tentant de ternir son nom.

Mais, après avoir réfléchi à Bakou, lorsque Wolff s’est retrouvé dans la position inhabituelle d’être véritablement ennuyé, il voit la nécessité de ne plus se laisser distraire par les paroles de Red Bull.

“Je me suis énervé à Bakou, et ce n’est pas quelque chose qui m’arrive normalement”, a-t-il déclaré à GPFans Global.

“A la réflexion, je veux me concentrer sur l’équipe et sur moi-même, plutôt que d’être distrait par le bruit.”

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

À la suite des controverses de Silverstone, Wolff et Horner ont semblé beaucoup moins argumentés lors du prochain tour en Hongrie, donnant l’impression qu’on leur avait peut-être dit de se calmer.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu des conseils de quelqu’un d’autre au sein de l’équipe de direction de Mercedes sur la gestion de situations comme celles-ci, Wolff a déclaré qu’il “écoutait toujours, bien sûr”.

“Et c’est important parce que parfois il suffit de regarder au-delà de son nez. C’est juste moi”, a-t-il ajouté.

« Baku n’était pas ‘en retrait’, j’ai juste été déclenché. Au final, je ne m’intéresse de toute façon pas au bavardage.

« Quoi qu’on dise ou écrive, c’est juste distrayant. Il a le potentiel de vous distraire, et je ne veux pas être distrait. Je veux juste regarder, je veux juste regarder à l’intérieur.

Mercedes a repris la tête des championnats des pilotes et des constructeurs en Hongrie, ce qui signifie que Mercedes a 12 points d’avance sur Red Bull dans le Grand Prix de Belgique, tandis que Hamilton possède un avantage de huit points sur Verstappen.