Toto Wolff lance un appel «risible» pour ne pas pénaliser Max Verstappen

Toto Wolff dit que le week-end frustrant de Mercedes a culminé lorsque Max Verstappen a échappé à la punition au GP de Sao Paulo.

Parti de la 10e place sur la grille, Lewis Hamilton de Mercedes a fait des progrès fulgurants dans la commande et, aidé par une voiture de sécurité, s’est retrouvé à chasser son rival pour le titre Verstappen pour la victoire en course.

Le duo s’est heurté à plusieurs reprises cette saison, une tendance qui s’est presque poursuivie alors que Verstappen a déjoué la tentative de dépassement de Hamilton à l’extérieur au virage 4, en forçant les deux dans la zone de dégagement.

Les stewards ont constaté l’incident, mais n’ont pas ouvert d’enquête.

Hamilton a finalement dépassé Verstappen quelques tours plus tard, pour remporter une puissante victoire, mais pour Wolff, les effets d’un week-end où divers appels avaient frustré Mercedes ont persisté.

Hamilton a d’abord été disqualifié des qualifications après que l’aileron arrière de sa Mercedes ait échoué à un test DRS, la décision étant que la fente s’ouvrait plus large que la tolérance maximale de 85 millimètres, mais ce n’était pas intentionnel, les commissaires acceptant plutôt que quelque chose ait dû se passer. tort.

Wolff était alors furieux de voir Red Bull être autorisé à réparer des éléments de l’aileron arrière de Verstappen dans des conditions de parc fermé, avec cette décision «risible» en course de ne pas pénaliser le Néerlandais s’avérant alors être la pointe de l’iceberg.

S’adressant aux médias écrits après le Grand Prix de Sao Paulo, Wolff a déclaré que « tout le week-end était contre nous ».

« Nous avions une pièce cassée sur notre aileron arrière que nous ne pouvions pas regarder, ne pouvions pas analyser, nous avons échoué au test et après disqualification, très sévère », a-t-il expliqué.

« Et puis vous voyez sur les réparations Red Bull, trois fois de suite sur un aileron arrière en étant en parc fermé sans conséquence.

« C’est une chose, et évidemment cela a vraiment culminé avec la décision de la course, qui était, je veux dire, une très mauvaise défense de Max, absolument un pouce au-dessus de la limite, mais il devait le faire pour défendre.

« Lewis vient de le gérer encore plus brillamment en évitant le contact et en terminant la course de cette façon.

« Mais c’était juste au-dessus de la ligne, cela aurait dû être une pénalité de cinq secondes au moins. Max le savait probablement. Il suffit de le brosser sous le tapis, ce n’est que la pointe de l’iceberg. C’est juste risible.

« Quoi qu’il y ait dans les notes du réalisateur, nous allons l’accepter, je suis également d’accord si les notes du réalisateur vont être déchiquetées et nous courons fort comme nous l’avons fait aujourd’hui, très bien.

« Mais si les notes du réalisateur disent que vous ne pouvez pas pousser quelqu’un hors de la piste au Mexique, et alors évidemment c’est valable ici aussi, et alors vous êtes en fait poussé hors de la piste, ce n’est tout simplement pas très cohérent.

« Ma discussion avec le directeur de course n’a pas été diffusée, mais ma réaction l’a été. Nous pensons que nous allons en discuter à huis clos.

Lorsque Motorsport.com lui a demandé ce qu’il pensait que les commissaires auraient décidé si le rôle de Hamilton et Verstappen avait été inversé, Wolff a répondu : « Je ne veux rien réclamer aux commissaires.

«Je pense qu’ils ont une vie difficile de toute façon. Et ils ne sont là que pour perdre, quelle que soit la décision qu’ils prennent, une équipe va être grincheuse. À cet égard, je ne veux pas être dans ce fauteuil.

« Mais d’une certaine manière, lorsque vous prenez des coups de poing tout le week-end, et que vous avez une telle situation en plus de tout, vous perdez simplement la foi d’une certaine manière. »

Hamilton a également été condamné à une amende de 5 000 euros après la course, et 20 000 euros supplémentaires avec sursis pour 2022 après un bris de ceinture de sécurité.

Mais pour le septuple champion du monde à la recherche d’un huitième titre, le travail a été fait puisqu’il a réduit l’écart avec Verstappen à 14 points avec trois courses à disputer.