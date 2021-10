Toto Wolff : le changement de moteur de Lewis Hamilton se produirait « spontanément »

Toto Wolff dit que si Lewis Hamilton a besoin d’un quatrième moteur déclenchant des pénalités cette année, la décision sera prise “spontanément”.

Une telle démarche serait effectuée afin de ne pas donner d’avantage inutile aux rivaux de Mercedes pour le championnat du monde, Red Bull, en leur permettant un plus grand temps de réaction.

Seules trois nouvelles unités de puissance par pilote sont autorisées au cours de cette saison de 22 courses, l’utilisation d’une quatrième signifiant un départ en arrière de la grille.

Ces exigences strictes ont déjà eu un effet considérable – trois pilotes, dont l’adversaire pour le titre de Hamilton, Max Verstappen, ont été pénalisés lors du seul Grand Prix de Russie.

Il a été annoncé vendredi après-midi à Sotchi, pendant FP2, que Red Bull installait le quatrième moteur de Verstappen au cours de ce week-end – et Wolff a déclaré qu’il n’y aurait pas de préavis si, comme prévu, la même chose devait se produire avec Hamilton.

“Pour le moment, nous le parcourons course par course et voyons comment les performances et la durabilité du moteur se développent”, a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes à RTL.

« Si nous changeons de groupe électrogène, cela se produira spontanément. Nous aurions autant de désavantages que Red Bull à Sotchi. »

Cependant, bien qu’il soit parti de la 20e et dernière position en Russie, Verstappen a accompli ce que Hamilton a qualifié de « méga limitation des dégâts » en se frayant un chemin à travers le peloton pour terminer deuxième derrière le champion du monde en titre, bénéficiant d’un arrêt au stand opportun lorsque la pluie est tombée. dans les phases de clôture.

Cela signifie que Hamilton détient une avance de deux points sur le Néerlandais au classement des pilotes avant le Grand Prix de Turquie, tandis que Mercedes a 33 points d’avance sur Red Bull au classement des constructeurs.

Les moteurs sont devenus la cause de “maux de tête” chez Mercedes, a admis Wolff, avec Valtteri Bottas maintenant à son cinquième de la campagne après que de nouveaux ont été introduits à chacune des deux dernières courses, invoquant une pénalité à chaque fois.

“Pour le moment, nous devons être en mesure de résoudre tous les problèmes que nous avons trouvés sur le moteur non seulement pour cette année mais aussi pour l’année prochaine”, a déclaré Wolff.

«Nous sommes à un stade où nous réfléchissons à la manière de poursuivre la saison en termes de groupe motopropulseur.

« Nous voulons comprendre comment obtenir plus de performances du moteur et cela nous a donné des maux de tête. Il faut toujours trouver le bon équilibre entre performances et fiabilité.

“De toute évidence, risquer une retraite ne serait absolument pas bon pour le championnat et ni nous ni nos rivaux ne pouvons nous permettre de gagner zéro point en un week-end.”

Mercedes gagne mais des signes inquiétants à Sotchi