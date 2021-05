Toto Wolff: le fiasco du football montre la Formule 1 sous un meilleur jour

Toto Wolff a exprimé sa satisfaction que la Formule 1 traite mieux ses fans que le football – comme l’a montré le fiasco de la Super League européenne.

Douze grands clubs de football ont récemment tenté de se séparer de l’instance dirigeante européenne, l’UEFA, pour mettre en place ce qui était en grande partie leur propre compétition à huis clos.

Deux jours plus tard, le projet avait échoué car les six clubs anglais, suite à une énorme réaction de supporters en colère, se sont retirés et ont été rapidement suivis par trois autres.

Wolff, copropriétaire et directeur de l’équipe de Mercedes F1, était étonné que les clubs de football n’aient clairement pas pris en compte la réaction de leurs fans avant d’annoncer les plans – et heureux que la Formule 1 adopte une vision beaucoup plus large.

“Au moment où vous oubliez vos fans et que vous êtes purement motivé par la cupidité, vous sapez ce que le sport devrait représenter”, a déclaré Wolff, cité par The Guardian.

«Ce qui a éclairé une grande partie de notre prise de décision, c’est ce que les fans de F1 allaient penser et ce qu’ils voulaient, ce qui était clairement quelque chose que l’ESL n’a pas réussi à faire.

Wolff faisait référence au dernier accord Concorde, qui a changé la façon dont les revenus sont répartis entre les équipes pour devenir plus équitable, et au plafond budgétaire qui a été introduit dans la F1 cette année.

«À quel point est-il absurde que les meilleurs clubs de football européens souffrent d’une dette énorme, ne génèrent pas de profits réguliers durables alors qu’ils sont les meilleures entités sportives du monde? C’est complètement fou », a ajouté Wolff.

«En F1, nous avons reconnu que cela ne pouvait pas continuer comme ça. Il doit y avoir un endroit durable pour que le sport prospère à long terme. »

Dans le cadre de la nouvelle répartition des revenus, Wolff a déclaré que Mercedes avait été frappée par un «succès d’environ 20% sur l’argent de la télévision que nous générons».

Cependant, tout cela fait partie de la situation dans son ensemble.

“Rien ne change dans la mesure où nous nous battons avec les gants sur la piste et pour chaque avantage qui nous apportera des performances sportives”, a ajouté l’Autrichien. «Mais nous devons également nous assurer que le sport prospère.

«Personne ne veut voir la même équipe gagner tout le temps, il faut avoir moins de prévisibilité et plus de variabilité.

«Vous devez reconnaître ce que veulent les fans. Occasion pour chaque pilote et chaque équipe de se battre pour un championnat.

«Je devrai peut-être manger mes mots, mais je suis prêt à y aller et prêt à investir dans la santé à long terme de mon sport, tout en me battant pour chaque centimètre carré sur la piste.

