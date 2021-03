Toto Wolff: le Red Bull difficile à battre «  en tête du peloton  »

Toto Wolff a admis qu’il «n’aurait pas cru» que Mercedes pouvait remporter le Grand Prix de Bahreïn – et pense que son équipe est toujours derrière Red Bull.

Sir Lewis Hamilton a remporté sa 96e victoire en Formule 1 en repoussant Max Verstappen dans un duel passionnant, le pilote Red Bull redonnant la tête après avoir dépassé le Champion du Monde uniquement en dépassant les limites de la piste.

Mais c’était une course que Mercedes a gagnée avec une stratégie inspirée, car ils ont fait leurs arrêts aux stands plus tôt que Red Bull et ont effectué le dégagement pour que Hamilton gagne la position de piste sur Verstappen, qui avait remporté la pole position par 0,388sec.

Wolff, directeur de l’équipe et copropriétaire, pense que le pas en avant de Red Bull et les difficultés rencontrées par Mercedes lors des tests de pré-saison à la suite des modifications apportées aux règlements techniques ont créé un changement par rapport à l’année dernière en ce qui concerne celui qui détient le dessus.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

« Si quelqu’un m’avait dit avant dimanche qu’une victoire Mercedes serait le résultat, je ne l’aurais pas cru », a déclaré Wolff, cité par PA Media, après que son équipe ait quitté Bahreïn avec une avance de 13 points au Championnat du monde des constructeurs. ils cherchent un huitième titre consécutif.

«Nous nous sommes bien remis du test de pré-saison, mais si nous sommes honnêtes à 100% avec nous-mêmes, nous manquons un peu de rythme en qualifications.

«Dans le passé, Bahreïn n’a pas été une course solide pour Red Bull et ils n’ont pas été particulièrement bons hors des blocs non plus, mais ce week-end montre qu’en 2021 ce n’est plus le cas.

«Je n’ai aucun doute qu’ils sont extrêmement difficiles à battre et qu’ils sont en tête du peloton.

«Nous n’avons pas soudainement trouvé des performances impressionnantes, mais la victoire était une combinaison d’une bonne stratégie de course, d’une voiture de course solide et de la chance à la fin. Les dieux de la course étaient de notre côté.

Lorsqu’on lui a demandé si le sport était sur le point d’inaugurer une autre des grandes rivalités, Wolff a répondu: «Je l’espère, pour tous les fans et pour nous tous. Dimanche, nous avons assisté à une formidable bataille entre deux très bonnes équipes et deux très bons pilotes.

Le deuxième tour de la saison aura lieu à Imola le 18 avril lorsque les coéquipiers de Hamilton et de Verstappen, Valtteri Bottas et Sergio Perez, espèrent jouer des rôles plus importants après avoir terminé respectivement troisième et cinquième à Bahreïn.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook