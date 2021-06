Toto Wolff: le spin de Valtteri Bottas s’est transformé en un “scénario d’Armageddon”

Toto Wolff a dénoncé McLaren à propos de sa ” plainte ” à propos de la rotation de Valtteri Bottas dans la voie des stands qui lui a valu une pénalité sur la grille pour le Grand Prix de Styrie.

Dans FP2, Bottas, expérimentant le lancement de sa Mercedes W12 en deuxième vitesse depuis la zone des stands, a filé juste après avoir démarré et s’est immobilisé à côté du garage McLaren et du mur des stands.

Le directeur de l’équipe McLaren, Paul James, a contacté le directeur de course Michael Masi et a été entendu dire: “C’est absolument ridicule… il aurait pu emmener nos gars là-bas et le mur des stands.”

“D’accord”, a répondu Masi, qui a infligé à Bottas une pénalité de trois places sur la grille pour un incident “potentiellement dangereux”, ce qui signifie qu’il partira cinquième au lieu de sa deuxième position qualificative pour la course au Red Bull Ring.

Wolff, directeur et copropriétaire de l’écurie Mercedes F1, était sur la même longueur d’onde que Bottas concernant la réaction de McLaren, le Finlandais ayant déclaré après les qualifications : « Les autres équipes, lorsqu’elles voient l’opportunité, se plaignent que c’est dangereux, etc. afin que nous soyons pénalisés. Tout le monde essaie toujours de vous baiser dans ce sport.

Wolff a également pensé que la réponse avait été exagérée. Cité par ., il a déclaré : « Il est très amusant de voir à quelle vitesse certains directeurs sportifs sautent sur la chaîne Masi et proposent des scénarios Armageddon. C’est bien que ces canaux soient maintenant ouverts pour que nous puissions tous rire.

« D’un autre côté, Valtteri a fait un tête-à-queue dans la voie des stands et aurait pu blesser quelqu’un. Et qu’il s’agisse de vitesse de marche, comme c’est arrivé hier, cela peut toujours blesser gravement quelqu’un. Et je comprends aussi la pénalité.

«Je trouve cela dur, en particulier contre quelqu’un comme Valtteri qui ne se trompe jamais.

« Il a été très honnête et direct dans son explication. D’autres seraient sortis et auraient dit “Je ne sais pas ce qui s’est passé, la bannière sur le sol, le parrainage sur le sol était glissant et vous devez vraiment changer votre façon de peindre parce que je n’avais aucune idée de ce qui pouvait arriver”. Il est sorti et a dit “J’ai essayé d’optimiser mes départs et je l’ai perdu”.

«Nous devrions donc avoir un peu plus d’intégrité, comme Valtteri, autour du paddock. Y compris certains de ceux qui appuient sur le bouton très rapidement et se plaignent de tout le monde et se lamentent.

