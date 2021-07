Toto Wolff : les batailles intra-équipes sont plus faciles à gérer

Alors que Max Verstappen affronte Lewis Hamilton pour le titre mondial, Toto Wolff estime qu’il est “plus facile à gérer” une bataille intra-équipe tandis que Christian Horner pense exactement le contraire.

Cette saison au lieu de Mercedes contre Mercedes pour le championnat des pilotes, comme c’est trop souvent le cas depuis 2014, c’est Red Bull contre Mercedes.

Verstappen mène le classement des pilotes avec 32 points d’avance sur Hamilton, remportant cinq victoires contre trois pour le champion du monde en titre.

Dans six de leurs huit victoires, l’autre a terminé deuxième.

C’est une dynamique d’intérêt, surtout pour Mercedes, qui a pris l’habitude de gérer premier et deuxième, aussi bien en grand prix qu’en championnat.

Maintenant, ils doivent faire face à un concurrent extérieur, sur lequel ils n’ont aucun contrôle.

“La bataille intra-équipe, que nous avons eue pendant un bon moment, est évidemment plus facile à gérer”, a déclaré Wolff.

« Les pilotes font partie de l’équipe, ils sont dans la même voiture, alors qu’ils se battent avec une autre équipe, vous ne savez pas vraiment où sont les avantages et les inconvénients de la performance et vous pouvez voir que cela balance.

« C’est difficile parce que vous avez affaire à des informations imparfaites, à de nombreuses variables que vous ne connaissez pas, mais les deux sont tout aussi agréables pour moi. »

Horner, cependant, a une opinion différente et admet qu’il préférerait que ses pilotes se battent contre un étranger.

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

Dans le passé, le patron de l’équipe Red Bull a dû faire face à un conflit de pilotes entre Sebastian Vettel et Mark Webber, puis des années plus tard entre Max Verstappen et Daniel Ricciardo.

Vettel contre Webber nous a donné “Multi 21” tandis que la rupture finale entre Ricciardo et Verstappen a joué un rôle dans la décision de l’Australien de quitter l’équipe pour Renault après la saison 2018.

En tant que tel, Horner dit qu’il voit les choses «à l’envers» pour Wolff.

Il expliqua; « Je pense qu’il est beaucoup plus simple d’avoir un concurrent dans le garage à côté de vous plutôt que deux concurrents dans votre propre garage.

« Vous avez un conflit d’intérêts naturel au sein de votre équipe là-bas, au sein de votre propre équipe d’ingénierie, etc., alors qu’avoir la compétition comme garage d’à côté est beaucoup plus simple et je pense que cela concentre l’esprit et les motivations de tout le monde.

« Je pense que c’est sain pour l’équipe et sain pour le sport. Cela a été long à venir.

“Nous avons évidemment vu sept ans de domination totale, et je pense que le plus grand gagnant est la Formule 1, d’avoir deux équipes et deux pilotes chaque week-end qui se battent.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.