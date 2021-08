Toto Wolff : les combats de Ferrari nous ont presque poussés au point de rupture

Toto Wolff dit que les batailles avec Ferrari en 2018 et 2019 ont presque poussé Mercedes à atteindre son point de rupture.

L’équipe allemande est enfermée dans un combat pour le titre avec Red Bull cette saison, et c’est la première fois qu’un autre concurrent les défie véritablement depuis Ferrari l’a fait.

En 2017 et 2018, la Scuderia a mené le championnat pendant de longues périodes grâce à Sebastian Vettel, et en 2019, alors qu’elle n’était pas aussi forte les jours de course, elle a remporté neuf pole positions.

Wolff dit que combattre l’équipe italienne au cours des deux dernières saisons en particulier a poussé sa propre équipe à l’extrême.

“La saison est très intense”, a-t-il déclaré dans une vidéo partagée sur le compte Twitter de Mercedes.

“Mais aussi en 2018 et en particulier en 19 lorsque nous combattions Ferrari, c’était parfois très difficile. On repoussait vraiment les limites.

“Et cela signifie aussi se pousser l’un l’autre presque jusqu’au point de rupture pour remporter le championnat.”

Un petit mot avec Toto avant les vacances d'été… 🙏 Il parle de la première moitié de la saison, des espoirs et des attentes pour le reste de l'année, des activités hors piste et plus encore 💪

La campagne 2021 a sans doute été un défi encore plus grand pour Wolff et co jusqu’à présent, Red Bull et Max Verstappen prenant tous les deux la tête du classement.

Mercedes et Lewis Hamilton ont depuis réussi à réduire l’écart et à dépasser leurs rivaux dans les deux cas, et Wolff dit que la clé a été de comprendre les pneus de cette année.

“Nous avons eu une bonne période au début du printemps, nous avons pu rivaliser fortement à Portimao et à Barcelone”, a déclaré l’Autrichien.

« Et puis nous avons eu quelques courses qui étaient vraiment mauvaises, à commencer par Monaco puis Bakou, mais depuis lors, nous avons en quelque sorte retrouvé notre emprise.

“Nous avons appris, nous avons découvert les performances de notre voiture avec les nouveaux pneus, et je pense que nous sommes revenus dans un bien meilleur endroit à Silverstone et ici en Hongrie.”

Malgré l’avance qu’ils ont maintenant, Wolff dit toujours que c’est son équipe, pas Red Bull. qui sont sur le pied arrière dans la lutte pour le titre.

“Je pense que nous sommes le chasseur”, a-t-il ajouté.

« Nous abordons cela avec plaisir. Il n’y a rien à perdre pour nous car nous avons un déficit vis-à-vis de nos concurrents

« Nous devons donc simplement gagner et continuer le voyage avec une grande anticipation, profiter de chaque week-end de course, essayer de faire le meilleur travail possible et, espérons-le, cela suffira pour vraiment concourir pour le championnat jusqu’à la toute fin de la saison.