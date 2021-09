Toto Wolff : les signatures des contrats des pilotes Mercedes « pas encore terminées »

Toto Wolff a déclaré que Mercedes n’avait rien à annoncer pour le moment, car les contrats n’étaient pas encore entièrement signés et scellés.

George Russell devrait désormais être le pilote qui associera Lewis Hamilton à l’équipe la saison prochaine, la retraite de Kimi Raikkonen étant prévue pour permettre à Valtteri Bottas de rejoindre Alfa Romeo à partir de 2022.

Wolff a déclaré à plusieurs reprises que l’équipe ne confirmerait pas sa décision tant que l’avenir n’aurait pas été décidé pour les deux pilotes, l’Autrichien se sentant par devoir de s’occuper à la fois de Russell et de Bottas dans leur avenir.

Le pilote actuel de Williams, Russell, a déclaré lors de la conférence de presse de jeudi qu’il savait où il conduirait la saison prochaine, mais Wolff a encouragé les médias à retenir le feu en se précipitant vers des conclusions.

“George dit que quelque chose est fait”, a déclaré Simon Lazenby de Sky F1 en parlant à Wolff après les premiers essais à Zandvoort.

« Fait signifie signé ? » Interrogé le directeur de l’équipe Mercedes.

« Est-ce d’accord ? » Est venu le suivi de Lazenby.

“Ce n’est pas encore fait”, a confirmé Wolff. « Nous savons que vous avez demandé toutes les bonnes raisons, mais je pense que vous devez également suivre le processus étape par étape, puis annoncer quand il y a quelque chose à annoncer.

“Le processus consiste à s’assurer que tout le monde est au bon endroit et que tous les contrats sont signés.”

“Ce n’est pas comme si j’avais quelque chose à prouver…”https://t.co/E9daF1hKIl #F1 pic.twitter.com/PLmzqnsoG7 – PlanetF1 (@Planet_F1) 3 septembre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

L’opinion générale autour du paddock est que Russell défierait l’environnement d’équipe centré sur Hamilton chez Mercedes, alors qu’il cherche à réaliser le potentiel qu’il a montré chez Williams.

Wolff a déjà parlé de vouloir éviter de créer une autre relation conflictuelle dans l’équipe, comme celle entre Hamilton et Nico Rosberg dans le passé.

Rosberg a récemment expliqué comment Russell apporterait un environnement «plus chauffé» à Mercedes que Bottas, et Max Verstappen convient qu’avoir le Britannique dans l’équipe serait «très difficile» pour Hamilton pour aller de l’avant.

Quant à Wolff, cependant, il pense que l’équipe a maintenant appris à gérer deux pilotes « numéros 1 » dans la même équipe.

“Toutes les personnalités sont différentes, et aussi la situation entre les deux coéquipiers est aussi les gens et leur passé [referring to Hamilton and Rosberg].

“Je pense que quelque chose que nous avons appris, j’ai personnellement appris de la situation de Prost avec Senna, j’en ai parlé à Prost et j’apprenais sur le tas avec Nico et Lewis.

« Si nous devions courir dans une situation [where] nous avons des pilotes qui se battent là-bas, je pense que nous pouvons tirer parti des enseignements. »