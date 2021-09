Toto Wolff : Lewis Hamilton a « surclassé » la W12 avec un « méga tour »

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Lewis Hamilton avait poussé la voiture au-delà de ses limites pour se qualifier à moins de 0,04 seconde de Max Verstappen à Zandvoort.

Le favori du public local, Verstappen, était le candidat clair pour la pole position avant les qualifications, et il a saisi l’occasion sous la pression de s’assurer cette place sur la grille de P1.

Ce qui était plus surprenant, c’était le tour de Hamilton, le Britannique n’ayant manqué que 0,038 seconde de gâcher la fête du Néerlandais à domicile.

Hamilton partagera cependant la première ligne avec Verstappen pour le Grand Prix des Pays-Bas, après un tour dans lequel il a “surclassé” le W12, selon Wolff.

Valtteri Bottas dans l’autre Mercedes partira de la P3.

“Je pense que nous devons être satisfaits de l’endroit où nous nous sommes retrouvés”, a déclaré Wolff à Sky F1.

« Lewis a raté beaucoup de choses hier en course à pied, et à la fin, il a bouclé un tour et nous sommes P2 et P3, c’est un bon point de départ.

“Je pense qu’il a surpassé la voiture, c’était un méga tour.”

La dernière fois que Verstappen et Hamilton ont partagé la première ligne à Silverstone, ce qui a conduit à cet accident controversé au premier tour au virage Copse.

Wolff est donc désespéré d’éviter une répétition, surtout devant une foule néerlandaise.

“Je pense que si quelque chose devait arriver demain, même si nous n’étions pas en faute, ils nous lanceraient ces choses orange”, a déclaré Wolff avec une pointe de sarcasme.

“J’espère donc que nous aurons une belle course.”

Mais sur une note plus sérieuse, Wolff a tenu à féliciter les fans néerlandais pour l’atmosphère qu’ils ont créée, estimant qu’eux et tous les fans de Formule 1 sont saisis par ces batailles pour le titre entre Hamilton et Verstappen, aux côtés de Red Bull contre Mercedes.

“Ils étaient super justes avec le public, il n’y a pas eu de huées, et c’est juste une bonne ambiance ici, alors espérons une belle course”, a déclaré Wolff.

“Vous pouvez voir que même ici [in] l’ambiance que c’est un combat si serré entre ces deux [Verstappen and Hamilton] et les deux équipes, et puis vous avez des gens comme [Pierre] gazeux [who qualified P4] aujourd’hui juste être là.

“Et je pense que c’est juste très excitant à suivre.”

Une élimination choc en Q1 pour Sergio Perez signifie que Verstappen est tout seul à l’avant contre Mercedes, ce qui, selon Wolff, donne à son équipe un avantage stratégique, tant qu’ils peuvent maintenir leur niveau de performance.

Survivre avec un arrêt unique est l’option la plus évidente, mais Wolff a également parlé de l’attrait d’un arrêt à deux arrêts.

“Je pense que si nous sommes capables d’avoir le même rythme en course, il s’agira de survivre sur un seul arrêt, Max doit prendre une décision”, a déclaré Wolff lorsqu’on lui a demandé si Mercedes avait l’avantage sur la stratégie.

«Est-ce qu’il va pour un arrêt unique ou va-t-il pour un arrêt à deux?

« Et je pense que nous pouvons jouer les deux stratégies demain et tout à coup, vous pouvez avoir deux voitures qui peuvent en fait être totalement différentes.

« Pitting un, sous-cotation, pression massive, laissant l’autre de côté, puis finissant un et deux. »