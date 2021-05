Toto Wolff: Lewis Hamilton et Max Verstappen “ ne franchissent pas encore la ligne ”

Toto Wolff affirme que la bataille de Lewis Hamilton et Max Verstappen n’a pas encore «franchi la ligne» en piste en raison du risque de perdre du terrain au championnat des pilotes.

Les deux protagonistes du titre prédit se sont affrontés dans chacun des trois Grands Prix en 2021 jusqu’à présent, le septuple champion du monde Hamilton devançant de huit points le Néerlandais au classement après une victoire au combat à Portimao dimanche.

Malgré ce qui semble être un combat d’une saison entre les deux pour la saison 2021, le directeur de l’équipe Mercedes dit que Hamilton est «complètement détendu» sur ce qui l’attend.

“Je pense qu’ils ne franchissent pas encore la ligne sur la piste, car le risque de perdre des points est trop grand”, a expliqué Wolff, selon Motorsport.com. «Mais ça va aller en tête-à-tête, et certainement la rivalité peut augmenter ou non.

«Je vois Lewis complètement détendu face à la situation. Il aime travailler avec l’équipe et nous mettre à niveau parce que nous n’étions pas là. C’est juste un endroit amusant.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Hamilton a montré sa séquence impitoyable alors qu’il se battait pour la victoire à Portimao. Verstappen a dépassé le Britannique à l’extérieur du virage 1 après avoir redémarré derrière la Safety Car, avant que Hamilton ne reprenne la position trois tours plus tard et dépasse Bottas pour prendre une avance qu’il ne renoncerait pas.

L’ancien coéquipier de Mercedes et champion du monde 2016, Nico Rosberg, a déclaré que Verstappen savait maintenant à quel point Hamilton était difficile à battre, et Wolff pense que, bien que le W12 paraisse plus compétitif au Portugal, c’est la compétence du vainqueur à 97 reprises qui a porté ses fruits. au jour.

«Je pense que nous avions une bonne voiture, [it was] la première fois, nous avons vraiment pu concourir pour la pole », a expliqué Wolff.

«Peut-être que nous étions un dixième. Une bonne voiture de course, mais encore une fois, aussi très proche des Red Bulls, et [Hamilton] vient de conduire une course immaculée.

«Cela n’a aucun sens de parler de ces performances exceptionnelles de Lewis, car elles ont été assez régulières.

«C’est sa norme maintenant, et je pense qu’il se fixe cette norme pour lui-même.

Alors que les Silver Arrows devraient être derrière Red Bull en termes de performances en début de saison, Wolff admet qu’il est surpris de la façon dont ses pilotes ont réussi à battre les favoris du championnat des constructeurs dans les premières manches.

“Non, je n’aurais pas cru cela, parce que je suis tellement dépendant des probabilités et des mathématiques”, a déclaré Wolff lorsqu’on lui a demandé s’il aurait cru que son équipe serait dans la position dans laquelle elle se trouve actuellement.

«Sur la base de ces faits, je ne m’attendais pas à être en pole deux fois et à gagner deux courses. Ce n’était pas ce que mon cerveau m’aurait dit.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!