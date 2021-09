Toto Wolff : Lewis Hamilton ne « renflouera plus » contre Verstappen

Toto Wolff dit que Lewis Hamilton a “décidé de ne plus renflouer” quand il sent qu’il a le dessus sur Max Verstappen dans un coin.

Le directeur de l’équipe Mercedes pense que c’est la raison pour laquelle les deux rivaux du Championnat du monde se sont réunis dans la chicane d’ouverture à Monza, se terminant avec les deux voitures dans le gravier et hors de la course.

Verstappen a été pénalisé par les commissaires sportifs pour la collision qui s’est produite lorsqu’il s’en est tenu à un mouvement qui a commencé avec sa Red Bull à l’extérieur de la Mercedes entrant dans la chicane, puis a tenté de se faufiler alors que sa ligne devenait à l’intérieur.

Hamilton a maintenu qu’il avait laissé suffisamment d’espace pour le Néerlandais, mais Verstappen attrapant le trottoir « saucisse » signifiait que les voitures sont entrées en contact.

Il s’agissait du deuxième incident de la course, après une série d’autres plus tôt cette saison, entre le duo et Wolff a évoqué un “changement d’approche” de Hamilton en refusant de céder alors qu’il pense avoir la priorité.

“Je pense que le changement d’approche est que Lewis a décidé de ne plus renflouer quand il pense que le virage est le sien”, a déclaré Wolff lors d’une conférence de presse lors du week-end du Grand Prix de Russie.

« Maintenant, il en faut deux pour tango, il en faut deux pour se comprendre sur la bonne voie lorsqu’une collision peut être évitée.

« Vous savez que le fait est que ces deux-là courent pour un championnat des pilotes et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’ils portent des gants de velours. C’est pourquoi nous voyons des moments difficiles comme celui-ci, je crois.

Cependant, malgré la façon dont les événements se sont déroulés à la chicane Rettifilo, Wolff a admis que Hamilton avait toujours choisi de prendre des mesures d’évitement au complexe Della Roggia au premier tour en patinant sur le trottoir pour éviter une collision avec Verstappen.

« Parfois, vous avez juste besoin de renflouer. C’est ce que Lewis a fait au premier tour », a déclaré l’Autrichien.

“Max aurait-il pu le faire [at the Rettifilo chicane]? Il aurait probablement perdu le poste. Je pense que c’est très difficile et dangereux, vous commentez avec le parti pris que vous avez, encourageant évidemment votre pilote et votre équipe.

« De toute évidence, je suis partial et je regarde toute la course, comment elle s’est déroulée.

«Je pense qu’ils savent à peu près ce qu’ils font. Si les deux voulaient éviter les collisions, nous aurions moins de collisions. S’ils n’évitent pas les collisions parce qu’ils estiment qu’il est juste de ne pas renflouer ou de ne pas laisser de place, alors nous en aurons plus. Nous ne sommes pas assis dans les voitures.