Toto Wolff : Lewis Hamilton remporte le titre “contre toute attente”

in

Toto Wolff a concédé qu’il était “contre toute attente” pour Lewis Hamilton de réviser Max Verstappen et de remporter un huitième championnat du monde cette année.

Hamilton a perdu 32 points de retard sur Verstappen dans la course au titre des pilotes après que l’homme Red Bull ait remporté quatre des cinq derniers Grands Prix. Le Néerlandais avait également filé vers la victoire dans l’autre lorsqu’il s’est écrasé tard à cause d’une crevaison de pneu.

Au cours de ces cinq courses, Hamilton a terminé deuxième derrière Verstappen à deux reprises mais, de manière beaucoup plus dommageable, également quatrième en Autriche, septième à Monaco et 15e en Azerbaïdjan, lorsqu’il a commis une erreur et est parti au redémarrage du drapeau rouge avec deux tours à faire.

Mercedes accuse également un retard de 44 points au championnat du monde des constructeurs et les deux déficits sont devenus trop importants au goût de leur directeur d’équipe, Wolff, alors que la saison approche de la mi-parcours.

“Bien sûr, perdre chaque point est un coup dur”, a déclaré Wolff aux journalistes, y compris PA Media, après le Grand Prix d’Autriche au cours duquel Hamilton est passé de la deuxième à la quatrième place avec des dommages à sa W12 qui lui ont coûté du rythme.

« Lewis a perdu six points par rapport à sa deuxième place et ajoute que tout cela fait que l’élan va dans la mauvaise direction.

“Perdre 14 points (contre Verstappen) n’est pas génial et c’est contre toute attente pour nous maintenant.

« Mais c’est loin d’être fini. Il a 32 points de retard sur Max, qui est à un DNF, puis il est à nouveau dans la course. Nous devons améliorer notre jeu, faire moins d’erreurs et continuer à mieux comprendre la voiture. »

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

C’est déjà l’année la plus difficile que Mercedes ait connue depuis le début de sa série de sept titres consécutifs à l’ère du turbo hybride en 2014, mais Wolff a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une “expérience de vie agréable”.

“Nous avons un bon état d’esprit dans l’équipe et les valeurs que nous avons sont le système immunitaire de l’équipe”, a ajouté l’Autrichien.

«Le système immunitaire signifie que vous devez fonctionner lorsque les choses vont mal et après sept championnats consécutifs, nous sommes dans une situation où nous menons une bataille difficile en ce moment, contre toute attente, dans l’état actuel des choses.

« Je ne dirais pas que plaisir est le mot juste, mais c’est une nouvelle expérience qui nous rendra plus forts à long terme.

«Chaque jour est une nouvelle expérience d’apprentissage et chaque jour nous rend plus forts, même si nous avons tellement de week-ends consécutifs difficiles.

“Je pense que nous regarderons en arrière dans de nombreuses années et dirons que c’était nécessaire.”

Wolff a également déclaré que la situation avait généré un revirement complet dans la façon dont Mercedes aborde son travail.

“Toutes ces années, j’ai essayé de garder les pieds sur terre en ne me laissant pas emporter par la performance, et maintenant je dois faire le contraire”, a-t-il déclaré.

« Nous n’abandonnerons pas à ce stade de la saison. Nous n’abandonnerons à aucun moment de la saison, à moins qu’il ne soit plus mathématiquement possible de remporter ce championnat.

« Par conséquent, nous devons voir les choses avec optimisme plutôt que pessimisme comme nous l’avons fait dans le passé. Il y a des choses à retenir, même d’un jour comme dimanche dernier.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !