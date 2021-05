Toto Wolff: Lewis Hamilton signera pour au moins deux ans chez Mercedes

Toto Wolff pense que Lewis Hamilton signera une prolongation de contrat de plusieurs années avec Mercedes, pour assurer son avenir à long terme dans le sport.

L’avenir du septuple champion du monde a été un sujet de discussion brûlant dans le paddock, après avoir signé un contrat de 12 mois pour ne le voir que pendant la saison 2021.

Hamilton a depuis admis qu’il espérait avoir un nouveau contrat signé avant la pause estivale avec les Flèches d’argent, mettant ainsi fin à la spéculation selon laquelle le joueur de 36 ans prendra sa retraite à la fin de la saison.

Après avoir laissé tard pour signer une autre année avec Mercedes pour cette saison, un accord ne se concluant qu’au cours de la saison de fermeture hivernale, Hamilton et Wolff ont déclaré qu’ils espéraient conclure un nouvel accord à long terme plus tôt cette fois-ci.

«Oui, ça devrait être [more than a year]», A déclaré le directeur de l’équipe Mercedes. «Nous ne voulons pas être dans une situation stressante chaque année où nous essayons absolument de gagner des courses et devons négocier. Je préférerais que cela n’arrive pas chaque année.

«Nous avons juste besoin de passer un jour ou deux ensemble, de le présenter et de décider quels sont les éléments difficiles. Nous verrouillerons alors la porte et ne sortirons pas tant qu’elle n’aura pas été triée. Cela fonctionne le mieux pour nous et cela a fonctionné le mieux pour nous dans le passé. “

A + Jeu✔️ https://t.co/pYKNSmWmRe – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 9 mai 2021

Hamilton a produit une autre performance vintage pour remporter le Grand Prix d’Espagne dimanche, prenant un arrêt supplémentaire au stand et sous le choc d’un déficit de 24 secondes face à son rival au titre Max Verstappen et dépassant le Néerlandais pour remporter sa 98e victoire en Grand Prix.

Wolff a ajouté qu’il pense que le Britannique peut concourir jusqu’à la quarantaine en F1, comparant sa longévité à celle de Tom Brady de la NFL, qui a remporté le Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay à l’âge de 43 ans.

Lorsqu’on lui a demandé si Hamilton pouvait atteindre la quarantaine, Wolff a répondu: «Oui, absolument. Je n’ai aucun doute là-dessus. Il est tellement discipliné que d’une certaine manière c’est inspirant.

«Tant que Lewis continue de prendre soin de lui-même mentalement et physiquement, continue à se développer cognitivement, alors il peut continuer plus longtemps.

«Regardez Tom Brady et nous parlons d’un athlète qui est sur le terrain. Voici un pilote de course qui a utilisé tous ses sens.

