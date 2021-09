Toto Wolff: l’histoire n’a aucune indication de la forme 2021

in

N’ayant pas réussi à détruire Red Bull à Monza et Sotchi, Toto Wolff concède que les pistes historiquement fortes pour une équipe ou une autre n’ont aucune restriction sur le championnat de cette année.

Après les victoires consécutives de Max Verstappen en Belgique et aux Pays-Bas, Lewis Hamilton avait espéré non seulement faire basculer le championnat en sa faveur à Monza, mais le faire avec une victoire catégorique, et peut-être même un 1-2 pour Mercedes.

Cela ne s’est pas produit avec aucun rival pour le titre marquant dans le grand prix de dimanche, Verstappen étendant même son avance sur Hamilton à cinq points avec sa P2 lors des qualifications de sprint de samedi.

Deux semaines plus tard, Mercedes avait à nouveau une occasion en or de prendre l’avantage, en roulant sur le circuit de Sotchi, une piste où Mercedes est le seul vainqueur de la Formule 1.

Mieux encore pour l’équipe de Brackley et Hamilton, Verstappen partirait tout au fond de la grille après avoir encouru une pénalité moteur.

Mais alors que Hamilton a remporté la course, Verstappen a effectué une brillante récupération pour terminer deuxième du champion du monde en titre.

Au lieu de la grande marge espérée par Mercedes, Hamilton ne mène que de deux points.

Viennent ensuite les courses turques et américaines.

Mais bien que l’on ne sache pas grand-chose sur qui devrait, théoriquement, sortir en tête en Turquie alors que la Formule 1 est revenue l’année dernière à Istanbul la saison dernière après une absence de 10 ans, Austin est vraiment la piste de Hamilton, le Britannique ayant gagné sur le circuit de la Amériques à six reprises.

Wolff, cependant, estime que le championnat de cette année a montré que même les circuits Mercedes ou Red Bull ont été forts dans le passé, ne jouent pas pour se former.

“J’ai arrêté d’essayer d’anticiper si c’est historiquement une course forte pour nous, car tout change avec la nouvelle réglementation”, a-t-il déclaré.

“Nous savions certainement que Monza et Sotchi viendraient plus vers nous, mais la réalité est que nous sommes là où nous sommes, et c’est l’écart de points.

« Je doute que l’une des deux équipes fasse des oscillations massives vers le haut ou vers le bas, il s’agit simplement de continuer à faire le meilleur travail possible.

“Mais je ne pense pas que les pilotes ou les équipes puissent être à l’aise dans la situation actuelle, car il n’y a tout simplement pas d’écart en termes de points.”

Mercedes devance Red Bull de 397,5 à 364,5 dans le championnat des constructeurs.

