Toto Wolff : Max Verstappen a commis une “faute tactique” sur Lewis Hamilton

in

Toto Wolff a qualifié l’accident de Max Verstappen avec Lewis Hamilton à Monza de “faute tactique”, impliquant que le pilote Red Bull était à blâmer.

Les deux prétendants au championnat du monde se sont à nouveau affrontés alors qu’un lent arrêt au stand de Verstappen l’a laissé à la portée du pilote Mercedes lorsqu’il s’est arrêté.

Hamilton a rejoint la piste presque au coude à coude avec le Néerlandais, qui a tenté d’accrocher son Red Bull à l’extérieur du Britannique lors de la chicane d’ouverture.

En fin de compte, aucun des pilotes n’a reculé et la voiture de Verstappen a fini par grimper sur la Mercedes de Hamilton – le Halo revenant au premier plan pour empêcher le Red Bull d’atterrir sur la tête du champion du monde en titre.

Wolff pensait qu’il y avait un peu plus en jeu qu’un simple incident de course, mais ne voulait pas sauter aux conclusions avant que les commissaires n’aient rendu leur verdict sur l’accident qui a sorti les deux pilotes de la course.

«Les stewards vont décider qui est à blâmer, ou principalement à blâmer. Nous l’avons vu dans le passé », a déclaré Wolff à Sky F1 après la course.

«Mais je dirais que c’est… dans le football, vous appelleriez cela une faute tactique. Il savait probablement que si Lewis reste devant, c’est la course [win] pour lui éventuellement.

“[Verstappen] ne ressemble pas [he’s] aux côtés de. Ensuite, vous passez sur le trottoir des saucisses. Mais si vous comparez cela à ce que Lewis a dit au virage 4 au premier tour, il n’y avait plus d’espace et il a été poussé hors de la piste.

«Mais laissons les stewards juger. Je ne veux pas être une panthère comme le font certains de mes collègues.

« Je pense qu’à ce stade, [Hamilton] était à l’intérieur et [Verstappen] est allé directement au bord du trottoir de saucisses et lui a sauté dessus.

Lewis Hamilton sur Sky F1: “Il ne voulait tout simplement pas céder aujourd’hui, et il savait quand il entrait dans le (tour) 2 ce qui allait se passer. Il savait qu’il allait sur le trottoir, mais il l’a quand même fait . Nous allons parler aux stewards et voir. Ce n’est pas la dernière que nous entendons parler de cela. #F1 pic.twitter.com/9EhOdq3elF – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 septembre 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 12 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

Il y a également eu un moment risqué entre les deux au premier tour, Hamilton prenant des mesures d’évitement alors que Verstappen défendait une attaque de la Mercedes à la deuxième chicane.

Hamilton a reculé avec la paire côte à côte, mais Wolff espère que des lignes seront tracées dans la bataille pour le titre entre les deux avant qu’un autre accident ne se produise.

« Je pense que, quand vous regardez le virage 4 [on lap 1] il a reculé. C’était tout à fait une chose parce que vous savez probablement que [Verstappen’s] rester devant vous », a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes.

« Ensuite, lors de l’incident où ils se sont réellement écrasés, il était clair pour Max que cela se terminerait par un accident.

« Si nous ne gérons pas cela de la bonne manière – je suis sûr que les commissaires vont l’examiner de la bonne manière – cela va continuer.

« Nous avons eu un accident à grande vitesse à Silverstone, une voiture a atterri l’une sur l’autre sur la tête de Lewis, alors jusqu’où peut-elle aller ? Peut-être que la prochaine fois, nous aurons un accident à grande vitesse et nous atterrirons l’un sur l’autre.

“Si vous voyez la voiture, tout est endommagé au-dessus du Halo et la roue était sur la tête de Lewis.”