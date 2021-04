Toto Wolff menace George Russell de rétrograder la Renault Clio Cup

Toto Wolff a lancé un avertissement à George Russell sur son futur potentiel de Mercedes après son implication dans un énorme accident avec Valtteri Bottas à Imola.

Russell devrait être le prochain en ligne pour un siège de course Mercedes, sa carrière étant gérée par le copropriétaire de l’équipe, Wolff, qui l’a envoyé pour un “ prêt ” de trois ans chez Williams pour perfectionner ses compétences.

Mais le Britannique, qui s’est écrasé du Grand Prix d’Émilie-Romagne 2020 au même endroit derrière la Safety Car, a souffert une autre journée à oublier en Italie en entrant en collision avec Bottas au 32e tour et en envoyant les deux voitures filer à grande vitesse dans les barrières.

Les Williams et Mercedes ont été gravement endommagés mais aucun des pilotes n’a été blessé, seulement en colère l’un contre l’autre – comme en témoignent leurs réactions à la radio de l’équipe et une confrontation au bord de la piste, Bottas “ retournant l’oiseau ” à Russell qui a répondu par un coup sur le Finlandais. casque.

Sortir une Mercedes, qu’il essayait de dépasser, n’était pas le moyen pour Russell d’augmenter ses chances de conduire pour les champions du monde actuels en 2022 – ironiquement, lorsque la place de Bottas est plus susceptible d’être disponible à moins que Sir Lewis Hamilton ne décide de le faire. se retirer.

Wolff a déclaré sur Sky F1 que le joueur de 23 ans l’avait évité sans surprise immédiatement après, mais a averti avec ironie qu’une série beaucoup moins prestigieuse que la F1 pourrait être la direction de Russell s’il continue de se laisser tomber – bien qu’il a cessé de rejeter le blâme direct sur l’un ou l’autre des conducteurs.

«C’était un mauvais shunt», a déclaré l’Autrichien. «Il n’y a pas eu beaucoup d’échanges amicaux entre les deux, je suppose.

«Mais nous devons le revoir car il en faut deux pour danser le tango. C’est peut-être un 60-40 mais je ne saurais pas dans quelle direction.

«Je n’ai pas encore vu George – il n’est pas venu [to see me]. Je n’arrête pas de le taquiner, j’ai dit que s’il fait du bon travail, il peut être dans une Mercedes, sinon on fait la Renault Clio Cup et aujourd’hui on est plus près de la Renault Clio Cup.

Juste avant l’accident, Hamilton, deuxième derrière le vainqueur de la course, Max Verstappen, était parti en léchant Russell et avait mis un certain temps à revenir sur la piste après le gravier qui s’était bloqué contre la barrière avec une aile avant endommagée.

L’arrêt du drapeau rouge causé par le crash de Bottas / Russell a joué entre les mains de Hamilton alors qu’il prenait le redémarrage en P9 mais dans le même tour, et se frayait un chemin jusqu’à une position finale de deuxième.

En réalisant le meilleur tour de la course, Hamilton mène le Championnat du monde d’un point par rapport à Verstappen, avec un classement inversé à Imola depuis l’ouverture de la saison à Bahreïn.

«Ce n’était pas mon moment le plus heureux», a déclaré Wolff au 32e tour, lorsque les deux incidents se sont produits. «Alors que nous pensions que la course était complètement perdue, l’incroyable conduite de Lewis nous a tous sauvés aujourd’hui.

«Nous sommes toujours en tête du championnat avec le tour le plus rapide et ce qui lui donne un côté positif, ou une connotation positive aujourd’hui, c’est que nous semblons avoir une voiture de course très rapide. Nous en avions aussi à Bahreïn et aujourd’hui, je dirais clairement la voiture la plus rapide et nous devons juste régler nos performances en qualifications.

