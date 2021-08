Toto Wolff : Mercedes moins tendu dans la bataille de Red Bull

in

Après l’intensité des batailles de Mercedes contre Ferrari ces dernières années, Toto Wolff estime que le combat actuel de l’équipe avec Red Bull est “moins tendu” que les années précédentes.

Ferrari semblait avoir la voiture la plus rapide au début des saisons 2017 et 2018 par rapport à Mercedes, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel s’affrontant pour les Championnats du monde.

Mercedes s’est battue tout au long contre leurs rivaux et a réussi à rattraper son retard et à se démarquer de la Scuderia à la fin de la saison, mais leur lutte actuelle contre Red Bull a vu les équipes s’affronter à peu près sur un pied d’égalité tout au long de la première moitié de l’année. .

Les Silver Arrows ont dépassé leurs rivaux au classement des pilotes et des constructeurs avant la pause estivale de la Formule 1, et le directeur de l’équipe Mercedes estime que leurs combats d’antan les aident à naviguer dans leur bataille actuelle pour les titres.

« Celui-ci ici [with Red Bull], comment je le perçois, pèse moins sur nos ressources que les deux autres », a déclaré Wolff à GPFans Global.

«Évidemment, nous fonctionnons également avec une certaine confiance, basée sur le succès que nous avons eu dans le passé, que beaucoup de plaisir fait partie de ce que nous faisons tous les jours avec moins de pression.

« À l’époque, la pression était énorme et nous sommes toujours très ambitieux pour gagner, mais ce n’est pas étouffant.

Les points chauds entre Hamilton et Max Verstappen se sont intensifiés au cours des dernières courses, leur chute à Silverstone étant le moment le plus discuté de l’année jusqu’à présent.

Le conseiller Red Bull, Helmut Marko, a déploré les récents accidents de Mercedes avec leurs rivaux du titre, car il a prédit que l’équipe aurait dû payer une facture de 3 millions d’euros pour les dommages causés par les seuls pilotes Mercedes après que Valtteri Bottas soit entré en collision avec Verstappen et Sergio Perez se dirigeant vers Turn. 1 en Hongrie.

Même si le combat de Mercedes contre Ferrari était mathématiquement plus serré en 2017, Wolff a souligné que 2018 et 2019 étaient les batailles les plus difficiles à mener – mais il apprécie également ce qui se déroule actuellement.

“C’est très amusant”, a expliqué Wolff. “Je pense que jusqu’à présent, mes combats les plus durs étaient en 2018 et 2019 contre Ferrari. C’était un adversaire super coriace et nous avons eu du mal à jouer contre eux.

« En 2018, nous étions en retard avant la pause estivale, et en 2019, nous luttions contre les performances du moteur.

“C’était tellement intense toute la saison et seulement lorsque nous avons profité du début de l’automne après Monza, et cela nous a plu avec les courses outre-mer.”