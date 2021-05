Toto Wolff met en garde contre les manifestations alors qu’il dénonce la décision de l’aile flexi

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a mis en garde contre d’éventuelles manifestations contre la décision «à moitié cuite» de la FIA sur les ailes flexibles.

Dès le Grand Prix de France, de nouveaux tests FIA entreront en jeu sur la rigidité des ailes arrière des challengers 2021.

Ces changements sont survenus après que Lewis Hamilton a souligné l’aileron arrière «flexible» sur le Red Bull après la qualification au Grand Prix d’Espagne.

Wolff est cependant loin d’être satisfait du fait que les GP de Monaco et d’Azerbaïdjan seront disputés avant que cet examen approfondi n’arrive, laissant les équipes dans un «no man’s land» quant à la validité des résultats, en particulier à Monaco où Wolff pense que les ailes arrière ont un grand impact.

Et donc, le patron de Mercedes a averti que des manifestations se profilaient dans les courses à venir.

«Nous avons vu dans le passé que les re-designs compliqués pour les équipes ont un retard. C’est clair si vous avez une course consécutive, ou peut-être même deux semaines, c’est trop court pour que tout le monde puisse s’adapter, mais nous avons quatre semaines [from the May 11 introduction of a new technical directive] à Bakou », a-t-il déclaré aux journalistes à Monaco.

«Il est incompréhensible qu’en quatre semaines, vous ne puissiez pas raidir un aileron arrière pour la piste qui est probablement la plus affectée par les ailes arrière flexibles. Cela nous laisse donc dans le no man’s land.

«La directive technique dit que le mouvement de certaines ailes arrière a été jugé excessif, donc les équipes qui utilisent ce type d’ailes sont sujettes à des protestations et cela va probablement aller à l’ICA (Cour d’appel internationale) et personne n’en a besoin. cette situation désordonnée.

Wolff a déclaré que Mercedes “devra modifier notre aile, nous devrons l’adoucir.”

«Notre aile est extrêmement rigide, respectant le fameux article 3.8 selon laquelle elle doit rester immobile», a-t-il ajouté.

«Le nouveau test qui a été introduit est une solution semi-cuite qui nous donne une opportunité, de sorte que le tout peut se ramollir et se plier davantage à l’avenir.

«Nous avons eu une situation d’aile flexible l’été dernier sans recevoir de commentaires et nous comprenons la frustration de certaines équipes qui, lors de l’élaboration du concept de la voiture de cette année, aurait dû être abordée beaucoup plus tôt.

Le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que son équipe devra également apporter des modifications pour se conformer aux nouveaux tests, mais il ne pense pas que cela aura un impact sur leurs performances.

«Oui, nous exploitons, je pense, car toutes les équipes exploitent en quelque sorte ce qui est possible et ce que nous pensons être juste. La directive technique clarifie en outre. Nous devrons nous adapter légèrement », a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas que cela ait beaucoup d’impact sur Ferrari, et certainement sur les temps au tour d’après ce que nous avons vu très, très peu, mais il y a quelques remaniements qui doivent être effectués pour se conformer pleinement à la directive technique.”

