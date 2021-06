Toto Wolff n’aurait pas dû réagir au “grossier” Christian Horner

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il n’aurait même pas dû réagir aux commentaires « grossiers » de Christian Horner en Azerbaïdjan.

Alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen échangent des coups sur la piste, Wolff et Horner ont fait de même alors que la course au titre continue de pimenter entre les deux équipes.

À Bakou et au milieu d’une dispute sur la légalité de l’aile arrière flexible de Red Bull, Horner a suggéré que Wolff “devrait garder la bouche fermée” sur la question en attirant l’attention sur la quantité de mouvement sur l’aile avant de la Mercedes W12.

Wolff a répondu en appelant Horner “un sac à vent” et lui a dit d’être plus humble étant donné que Red Bull a mené les deux championnats du monde après six manches de la campagne 2021.

Avec le recul, Wolff regrette de ne pas avoir reconnu ces premiers commentaires de Horner.

“La semaine dernière, je n’aurais même pas dû réagir”, a déclaré Wolff à David Coulthard dans une interview pour Channel 4.

« Il était impoli et j’ai réagi [to that], mais au final, je m’en fiche du tout et je ne fais pas attention.

« Nous ne sommes pas des acteurs d’Hollywood, enfin, pas tous. Je veux juste me concentrer sur l’équipe et sur nous-mêmes, et offrir le meilleur travail possible dans mon rôle.

Il a été rare de voir Mercedes être poussée aussi fort à l’ère du turbo hybride et Wolff a déclaré qu’il s’agissait d’une nouvelle expérience pour un pourcentage assez élevé de son équipe.

“30 pour cent de notre population n’a jamais perdu un championnat du monde”, a révélé Wolff.

« C’est bien, d’une certaine manière, mais cette année, c’est un défi très différent lorsque vous sentez que vous n’êtes tout simplement pas assez rapide. Nous essayons simplement de faire de notre mieux et de progresser davantage afin de concourir dans ce championnat. »

Wolff a inévitablement été interrogé sur l’avenir respectif de Valtteri Bottas et George Russell lors de l’entretien, Coulthard disant au patron de Mercedes qu’il pensait que le moment était venu de promouvoir le pilote Williams.

Wolff a répondu : « Je pense que nous devons à Valtteri et il nous doit, et nous livrons des courses solides. Ensuite, nous nous ferons un devoir de dire « que s’est-il réellement passé et qu’allons-nous faire l’année prochaine ?

« George est évidemment un choix logique. Il n’y a personne d’autre autour donc c’est entre ces deux [for the Mercedes seat alongside Lewis Hamilton]. “

