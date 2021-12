Toto Wolff ne donne aucune garantie ferme sur l’avenir de Lewis Hamilton en F1

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il ne pouvait qu' »espérer » que Lewis Hamilton déciderait de continuer en Formule 1 après le chagrin d’Abou Dhabi.

Un Hamilton dominant semblait prêt à remporter un huitième championnat du monde record lors de la finale de la saison 2021, mais il a vu ce moment historique disparaître en un clin d’œil en raison d’un choc et d’une décision soudaine prise par Race Control.

Suite à l’accident de Nicholas Latifi dans les dernières étapes de la course, la voiture de sécurité a été déployée et devait rester en vigueur jusqu’à ce que le drapeau à damier soit agité, neutralisant efficacement la course.

Cependant, les voitures doublées entre le leader de la course et Max Verstappen, deuxième, ont pu se dégager, ouvrant la voie au Néerlandais avec des pneus beaucoup plus frais pour attaquer un Hamilton désormais vulnérable dans le dernier tour.

La décision a permis à Verstappen de remporter le titre de champion du monde des pilotes et c’est un résultat que Mercedes a maintenant accepté à contrecœur après avoir retiré son intention de faire appel de la décision de la FIA d’annuler les deux réclamations déposées après la course.

Le silence de Mercedes étant désormais bel et bien rompu, Wolff a déclaré lors de sa conférence de presse qu’il ne pouvait pas être sûr à 100% à ce stade que Hamilton reviendrait même en Formule 1 la saison prochaine.

« J’espère vraiment que Lewis continuera à courir parce qu’il est le plus grand pilote de tous les temps », a déclaré Wolff, cité par GPFans.

«Quand vous le regardez du point de vue des quatre dernières courses, il était dominant. Il n’y avait même pas de doute sur le vainqueur de la course, et c’était digne de remporter le championnat du monde.

« Nous allons donc travailler sur les événements des semaines et des mois à venir et en tant que coureur, son cœur dira ‘Je dois continuer’ parce qu’il est au sommet de son art.

« Mais nous devons surmonter la douleur qui lui a été causée dimanche parce que c’est aussi un homme avec des valeurs claires et qu’il est difficile de comprendre ce qui s’est passé. »

Wolff a également déclaré que lui et Hamilton se sentaient toujours assez à vif depuis les événements du dernier tour de dimanche et pense que c’est quelque chose que Hamilton ne sera jamais vraiment capable de surmonter.

Lewis Hamilton et Toto Wolff n’assisteront PAS au gala de remise des prix de la FIA à Paris ce soir. #F1 pic.twitter.com/ln2N2LC1le – PlanetF1 (@Planet_F1) 16 décembre 2021

« Lewis et moi sommes déçus pour le moment », a poursuivi Wolff.

« Pas déçus du sport, nous aimons ce sport avec tous les os de notre corps, et nous l’aimons parce que le chronomètre ne ment jamais.

« Mais si nous enfreignons ce principe fondamental d’équité sportive et d’authenticité du sport, alors soudainement le chronomètre ne devient plus pertinent parce que nous sommes exposés à une prise de décision aléatoire, et il est clair que vous en tombez amoureux.

« Vous commencez à vous demander si tout le travail que vous avez fourni, toute la sueur, les larmes et le sang peuvent réellement être démontrés, en termes d’apporter les meilleures performances possibles sur la bonne voie car cela peut être emporté au hasard.

« Il va donc nous falloir beaucoup de temps pour digérer ce qui s’est passé dimanche. Je pense qu’on ne s’en remettra jamais. Ce n’est pas possible, et certainement pas pour lui en tant que pilote.

« J’espère vraiment que nous deux, et le reste de l’équipe, travaillerons à travers les événements, et nous pourrons, avec la FIA et la F1, utiliser la situation pour améliorer le sport à l’avenir.

«Mais il ne surmontera jamais la douleur et la détresse qui ont été causées dimanche.

« Pour être honnête, encore aujourd’hui, je ne peux même pas comprendre ce qui s’est passé. Je suis incrédule, cela semble toujours surréaliste.