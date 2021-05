Toto Wolff ne pense pas que l’accident de Charles Leclerc était délibéré

Toto Wolff a refusé de mordre à une inférence que Charles Leclerc aurait pu délibérément s’écraser pour préserver sa pole position du Grand Prix de Monaco.

Le héros local, avec une tribune nommée en son honneur, a tenu la promesse de l’impressionnante performance d’essais libres de Ferrari en réalisant le meilleur temps de la séance de qualification décisive de près d’un quart de seconde.

Mais une seule course chronométrée était possible pour les poursuivants de Leclerc, car à sa deuxième tentative, le joueur de 23 ans a coupé la barrière et s’est écrasé au complexe de la piscine, faisant ressortir les drapeaux rouges à seulement quelques secondes avant le drapeau à damier.

Cela a ravivé les souvenirs d’occasions précédentes où Michael Schumacher, dans une Ferrari, et Nico Rosberg, pour Mercedes, avaient également la première place sur la grille à Monaco garantie pour eux lorsqu’ils se sont arrêtés en piste, évitant ainsi d’autres tours de vol.

De tels cas étaient clairement dans l’esprit de Ted Kravitz de Sky F1 lorsqu’il a interviewé Wolff après la séance, mais le copropriétaire et directeur de l’équipe de Mercedes F1 était impatient d’insister sur le fait qu’il pensait que Leclerc avait simplement commis une véritable erreur de conduite.

«C’était un impact approprié et approprié», a déclaré Wolff. “Un tel accident comme celui-ci pourrait vous mettre en danger réel avec une boîte de vitesses cassée, ce qui peut vous faire reculer de 10 places.”

Les gens pensent réellement que Charles s’est écrasé exprès?! Pourquoi risquerait-il d’endommager la boîte de vitesses et d’obtenir une pénalité? # F1 pic.twitter.com/fKbIGXWTPX – Planète F1 (@ Planet_F1) 22 mai 2021

Néanmoins, Wolff espère intérieurement que Ferrari ne pourra pas effectuer un travail de réparation important sur la voiture de Leclerc sans avoir à installer une nouvelle boîte de vitesses, ce qui ferait chuter le poleman et promouvoir le duo Mercedes Valtteri Bottas et Lewis Hamilton.

Lors d’une séance de qualification étonnamment décalée pour les sept champions du monde des constructeurs consécutifs, Bottas et Hamilton ont terminé troisième – juste derrière Max Verstappen de Red Bull – et septième respectivement.

Cependant, dans une session rafraîchissante et imprévisible, Bottas était sur un tour très prometteur lorsque les drapeaux rouges sont sortis – ce qui avait laissé le Finlandais «vidé».

«Ce n’était pas une bonne journée pour nous dans l’ensemble», a ajouté Wolff. «Nous devons découvrir pourquoi nous n’avons pas pu mettre la voiture de Lewis dans un endroit plus heureux et Valtteri aurait pu être en pole. Il était à deux dixièmes et demi sur ses genoux et aurait probablement pu réussir.

«Nous ne savons pas quels sont les problèmes. Il semblait que toute la journée d’aujourd’hui ne pouvait pas générer l’adhérence sur les pneus de Lewis. Valtteri était plus heureux lors de la séance du matin et évidemment, vous gagnez en confiance [from there]. »

