Toto Wolff a donné un compte rendu honnête des tensions au sein de Mercedes lorsque Lewis Hamilton et Nico Rosberg l’ont battu lors de trois combats successifs du Championnat du monde – menant à une rupture bien médiatisée de la relation entre les deux en tant que coéquipiers de Mercedes.

Rosberg a précédemment souligné que les événements de 2014 avaient changé sa relation avec Hamilton d’une amitié à une rivalité, et le directeur de l’équipe Silver Arrows a déclaré que l’animosité entre les deux avait un impact néfaste sur l’équipe dans son ensemble, ajoutant qu’il ne laisserait jamais le l’équipe se remet dans cette position à l’avenir.

Comme Hamilton et Rosberg avaient couru l’un contre l’autre depuis qu’ils étaient enfants, ils avaient une longue histoire de compétition.

Wolff pense que l’équipe n’a pas pris cela en considération lorsqu’elle les a jumelés en tant que coéquipiers – sans évaluer si cela pourrait conduire à des réductions au sein de l’équipe, plutôt que de pousser les deux pilotes à de nouveaux niveaux.

« Je ne suis pas sûr que cela tire le meilleur parti des deux, car c’est de la négativité, et vous devez toujours être un joueur d’équipe », a déclaré Wolff au podcast de haute performance avec Jake Humphrey.

«Si la salle de débriefing est pleine de négativité parce que les deux pilotes sont hostiles l’un à l’autre, cela se répercutera sur l’énergie dans la salle, et ce n’est plus quelque chose que je ne permettrai plus jamais.

«Je ne pouvais pas le changer, car les chauffeurs ont été embauchés avant mon arrivée. Personne n’a vraiment pensé quelle est la dynamique entre les deux? Quel est le passé entre les deux? Il y avait beaucoup de contexte historique qu’aucun de nous ne connaissait et ne le saura jamais.

«C’est pourquoi c’est quelque chose que nous examinons – comment les pilotes travaillent-ils les uns avec les autres, ce qui se passe en cas de défaillance de l’un et de l’autre.

«Nous acceptons l’ennui et la douleur si cela va à l’encontre d’un seul, mais nous essayons toujours de maintenir la dynamique positive dans l’équipe.»

Wolff a rejoint les Silver Arrows en 2013 alors que Hamilton arrivait dans l’équipe au même moment, après avoir passé une saison solitaire à la pointe du sport en tant que directeur exécutif chez Williams l’année précédente.

Le duo continuerait à avoir plusieurs affrontements en piste alors qu’ils se battaient pour prendre le dessus au sein de l’équipe, ce qui, selon Wolff, montrait de l’égoïsme chez Mercedes à l’époque – les pilotes se mettant en avance sur les objectifs plus ambitieux de leurs employeurs.

Il est allé plus loin et a déclaré qu’il écarterait ses chauffeurs si des incidents se produisaient régulièrement.

«C’était très difficile, car je suis entré dans l’équipe en tant que nouveau venu en Formule 1, et Nico et Lewis étaient dans le sport depuis bien plus longtemps», a expliqué Wolff.

«Mais j’ai quand même pu créer un environnement où ils devaient respecter l’équipe, parfois avec une poigne de fer, et ils comprenaient qu’ils ne pouvaient pas nous laisser tomber, ils ne pouvaient pas laisser tomber Mercedes.

«Lors des événements de 2014, j’ai senti qu’il y avait un comportement égoïste. J’ai dit que la prochaine fois que vous vous rapprochez de l’autre voiture, votre coéquipier, vous pensez à la marque Mercedes. Vous pensez à des personnes seules dans l’équipe.

«Vous pensez à Dieter Zetsche, le PDG de Mercedes. Cela va changer votre façon d’agir. Vous n’allez pas mettre votre coéquipier dans le mur.

«J’ai toujours dit clairement que si cela se produisait régulièrement et qu’il y avait un schéma, je n’ai pas peur de faire rater quelqu’un des courses.»

