Toto Wolff ne peut exclure que Valtteri Bottas soit «sacrifié»

Toto Wolff n’a pas exclu que Valtteri Bottas soit “sacrifié” dans la lutte pour le championnat du monde des pilotes – mais pas avant beaucoup plus tard dans la saison.

Les espoirs de Bottas d’imiter Nico Rosberg en arrachant la couronne à son coéquipier Mercedes Lewis Hamilton semblent être déjà partis pour une autre année.

Le Finlandais se dirige vers la huitième manche de la campagne, le Grand Prix de Styrie en Autriche, avec 60 points de retard sur Hamilton au classement et 12 autres derrière le leader du championnat Max Verstappen.

Le combat pour le titre ressemble beaucoup à une course à deux chevaux, même à ce stade précoce avec les autres pilotes Mercedes et Red Bull, Bottas et Sergio Perez respectivement, réduits à des rôles de back-up avec leur objectif principal probablement d’aider leurs équipes dans le Bataille de constructeurs.

Ayant déjà exprimé son mécontentement face à sa gestion de course par l’équipe ce trimestre, Bottas n’accepterait sûrement pas avec bonté des devoirs subordonnés en faveur de Hamilton pendant une grande partie de la campagne.

Wolff, le copropriétaire et directeur de l’équipe de Mercedes F1, n’écarte pas cette perspective mais se méfie également de l’impact que cela aurait sur l’image publique du constructeur allemand.

“Non, je pense que c’est beaucoup trop tôt”, a déclaré Wolff à Sky F1 lorsqu’on lui a demandé si un pilote (essentiellement Bottas) pouvait être sacrifié dans la lutte pour le titre.

« Nous sommes là pour courir, Mercedes est un groupe de coureurs et nous n’avons jamais sacrifié de pilotes aussi tôt dans la saison.

“Si nous voyons que l’un d’eux est presque hors de combat pour un championnat du monde des pilotes, nous pouvons y revenir – mais je ne pense pas que cela reflète bien Mercedes ou l’équipe de course.”

L’Autriche de VB 💙. Passez-le. pic.twitter.com/ZzvKes1mLY – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 24 juin 2021

L’avenir de Bottas avec Mercedes est gravement menacé avec George Russell qui attend dans les coulisses, et le joueur de 31 ans s’est plaint amèrement à la radio de l’équipe que ses appels pour un deuxième arrêt au stand lors du Grand Prix de France étaient tombés dans l’oreille d’un sourd.

Mais avant la première des deux courses en Autriche, il a nié que sa relation avec l’équipe ait été endommagée par son emportement Paul Ricard.

«Je peux être très direct là-dessus. Cette perception est complètement fausse », a déclaré Bottas aux journalistes. « J’ai une bonne relation avec l’équipe et il n’y a aucun problème.

« Ce genre de situations, elles sont normales. Je suis sûr que tout n’a pas été diffusé dans le passé, et ce qui nous a amenés jusqu’ici en tant qu’équipe a toujours été d’être direct, et d’être toujours honnête sur vos sentiments, et si vous pensez qu’il y a place à amélioration.

« Donc ce n’est pas nouveau et tout va bien.

