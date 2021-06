Toto Wolff ne peut pas appeler le redémarrage de Lewis Hamilton “une erreur”

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, n’a pas pu se résoudre à blâmer Lewis Hamilton après son redémarrage désastreux au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

En retrait pendant la majeure partie du week-end contre une équipe Red Bull qui semblait tellement plus à l’aise avec le défi du circuit urbain de Bakou, Hamilton s’est toujours retrouvé dans une position glorieuse pour mettre un sérieux coup à la candidature de Max Verstappen après que le Néerlandais se soit soudainement écrasé en raison d’une crevaison de pneu.

Au redémarrage arrêté pour une course de deux tours une fois les débris dégagés, Hamilton s’est retrouvé au départ de la deuxième place derrière l’efficace poleman Sergio Perez.

Avant l’extinction des feux pour la deuxième fois, Hamilton a exhorté la radio de l’équipe à la prudence en disant que “c’est un marathon et non un sprint” en référence à la façon dont il aborderait la course de deux tours avec la plus grande image du titre à l’esprit.

Mais finalement, il n’a pas donné suite à ces paroles. Avec ses freins surchauffant sensiblement, le moment crucial est venu quand il a accidentellement actionné l’interrupteur magique des freins, ce qui l’a fait se bloquer et se diriger vers la route d’évacuation.

Il est passé de la P2 à la P15, laissant Hamilton et Verstappen tous les deux sans point après une course chaotique.

Mais, malgré l’apparence d’une erreur de Hamilton pour la plupart, Wolff ne pouvait pas être d’accord avec cette évaluation.

“Non, cela ne peut pas être qualifié d’erreur”, a déclaré Wolff à Sky Sports F1.

« C’est juste au moment où Sergio [Perez] est venu, nous avons la même procédure, il a touché un bouton et l’équilibre des freins a changé.

“L’équilibrage des freins a été poussé jusqu’au bout et la voiture ne s’est évidemment pas arrêtée.”

Interrogé spécifiquement sur les freins d’Hamilton très chauds, il a ajouté : « Oui, je ne pense pas que ce soit le problème. Je pense que c’était plus un simple… comment puis-je dire… un problème de doigt.

Parlant plus généralement des problèmes de rythme persistants de Mercedes sur les circuits urbains, Wolff était honnête dans ses réflexions et provocant dans son ton.

“A Monaco et ici, nous n’avions pas de voiture compétitive, point final”, a déclaré Wolff.

« Nous avons des problèmes sous-jacents – nous n’obtenons pas la voiture dans une fenêtre heureuse pour les pneus.

“Nous connaissons le déficit et nous savons que nous avons des lacunes que nous devons simplement surmonter, mais je n’ai aucun doute, c’est une équipe si forte et si en colère, et nous allons transformer cette colère en forme positive et revenir.”

