Toto Wolff a d’abord pensé que l’exclusion de Lewis Hamilton des qualifications pour le Grand Prix de Sao Paulo n’était rien de plus qu’une mauvaise blague.

Mais cela s’est avéré tout sauf amusant pour Mercedes, car la P1 du septuple champion du monde sur la grille du sprint a été transformée en P20 par les commissaires sportifs.

Le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, a identifié un problème avec l’aileron arrière de la voiture de Hamilton après les qualifications, en particulier un écart trop important d’un côté du volet DRS lorsqu’il était activé.

L’affaire a été reportée de vendredi à samedi par les commissaires sportifs et lorsque leur décision a finalement été annoncée, quelques heures seulement avant le sprint, il a été confirmé que Hamilton était exclu des résultats des qualifications après avoir réalisé le meilleur temps de 0,438 seconde.

Il a donc commencé le sprint juste au fond de la grille mais a réparé une grande partie des dégâts avec une course d’assaut à travers le peloton jusqu’à la cinquième place.

TOUJOURS. NOUS. AUGMENTER. pic.twitter.com/cRY4mnLgFF – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 13 novembre 2021

Cela signifie que le Britannique de 36 ans commence le Grand Prix 10e après avoir déjà été pénalisé de cinq places sur la grille pour avoir pris son cinquième moteur à combustion interne de la saison.

Wolff, le directeur de l’équipe Mercedes, a révélé la zone précise de l’aile qui avait échoué aux tests et a déclaré qu’il pensait que le directeur sportif des champions du monde, Ron Meadows, avait plaisanté lorsqu’il a envoyé un message avec la nouvelle de la disqualification.

« Honnêtement, je n’arrivais pas à croire que nous ayons été disqualifiés. Je pensais que Ron Meadows faisait une blague sur WhatsApp, alors des choses étranges se produisent », a déclaré Wolff à Sky F1.

Remarquablement, compte tenu du rythme effréné de Hamilton en qualifications, Wolff a déclaré que le problème avait été préjudiciable aux performances de la voiture.

« Jusqu’à la fin de l’après-midi, nous pensions que tout allait bien parce que l’aile était endommagée », a-t-il ajouté. « Un côté allait bien. Le milieu était correct. Le côté droit de l’aile n’allait pas bien. Cela signifie que nous avons eu un désavantage de performance.

« Et nous avons pensé qu’en tenant compte de tous ces aspects, la FIA dirait » il y a eu des dommages « et donc nous n’étions pas en infraction avec le règlement. Ils ont également dit qu’il ne s’était rien passé avec l’intention de notre part. »

Le sprint, cependant, s’est déroulé de manière plus positive que Mercedes aurait pu s’y attendre.

De P2, Valtteri Bottas a gagné sur Max Verstappen, ce qui signifie que le Néerlandais détient une avance de 21 points au Championnat du monde des pilotes sur Hamilton, tandis que Mercedes a devancé deux fois Red Bull chez les constructeurs alors que Carlos Sainz a battu Sergio Perez pour la troisième place.

« Nous devons le prendre au menton et les 60 dernières minutes de course automobile de Valtteri et Lewis ont ramené tout le plaisir après toutes les frustrations d’avant », a ajouté Wolff.