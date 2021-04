Toto Wolff a critiqué l’attitude de Mercedes quand il est entré pour la première fois dans le bâtiment, disant qu’il «ne pouvait pas croire» qu’ils étaient une équipe de Formule 1.

Wolff, qui avait déjà travaillé avec Williams, est arrivé chez Mercedes en 2013 en tant qu’associé directeur avant de prendre l’entière responsabilité du programme Mercedes-Benz Motorsport peu de temps après.

Le succès qu’ils ont obtenu depuis lors a été phénoménal, avec sept titres de champion du monde consécutifs, mais les choses ont beaucoup changé depuis qu’il a franchi la porte pour la première fois.

« Quand je suis entré pour la première fois dans Mercedes, ce n’était pas ce que je voulais que ce soit », a déclaré Wolff sur le podcast High Performance.

«Le premier jour où je suis entré, je suis arrivé à la réception et je me suis assis à la réception et cela ne ressemblait pas à une équipe de Formule 1. Il y avait un vieux Daily Mail sur la table de la semaine précédente et des tasses à café qui avaient du café séché, et je ne pouvais pas croire que c’était l’équipe de Formule 1 Mercedes.

«Maintenant, vous pouvez dire ‘comment les tasses à café sèches ou un ancien Daily Mail ont-elles un impact sur les performances d’une équipe de Formule 1?’, Mais cela montre une attitude, cela montre une attention aux détails.

«Et je pense que c’est le plus important pour une équipe de haute technologie et tous ces facteurs doux que beaucoup ignoreront parce que ce ne sont pas des données, ce n’est pas de l’aérodynamique, ce n’est pas la dynamique du véhicule, cela ne rend pas une voiture plus rapide.

«Mais tout cela fait partie des valeurs d’une équipe et si tout le monde court dans la même direction, si tout le monde reconnaît que l’attention aux détails est importante alors finalement la roue va prendre de l’élan, c’était donc ma première expérience de Mercedes F1. . »

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

Wolff a supervisé un sort très dominant avec les flèches d’argent au cours de la dernière décennie et il y a eu une bonne part d’histoires pendant cette période, y compris la querelle intra-équipe entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton, qui, selon Wolff, ne se reproduira plus jamais. .

Tous deux ont remporté un championnat du monde des pilotes sous Wolff, Hamilton en particulier faisant partie intégrante du succès de l’équipe, remportant la couronne en six saisons avec Mercedes, mais Wolff a souligné que le recrutement de ceux qui se trouvaient dans les coulisses joue tout autant un rôle important. .

Interrogé sur les valeurs qui mènent au succès, Wolff a répondu: «Le plus important est les traits de caractère. Intégrité, loyauté, respect de l’individu, souci du détail, obsession fanatique de ce que vous faites.

«Je veux dire, je pourrais m’asseoir ici pendant une demi-heure et nommer ce que je pense être important. Cela peut varier d’une personne à l’autre, mais je dirais que c’est le squelette de base de l’équipe. «

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!