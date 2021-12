Toto Wolff ne sait pas si Mercedes sera «rapide ou non» au Grand Prix d’Abu Dhabi

Toto Wolff ne voit toujours pas forcément Lewis Hamilton comme favori pour remporter un huitième record du championnat du monde au Grand Prix d’Abu Dhabi.

Cela malgré le fait que le Britannique ait remporté trois courses consécutives pour égaliser les points avec Max Verstappen, ayant eu le rythme de course le plus rapide dans chacune d’entre elles.

Au lieu de cela, le directeur de l’équipe Mercedes reste préoccupé par le fait que Red Bull pourrait fournir à Verstappen le package le plus rapide pour Yas Marina.

Ce fut le cas à Abu Dhabi l’année dernière, lorsque le Néerlandais s’est imposé confortablement, bien que Mercedes ait terminé les deux titres à l’époque et que Hamilton revenait le week-end après avoir raté le Grand Prix de Sakhir alors qu’il souffrait de COVID-19.

Les deux protagonistes du championnat des pilotes sont confrontés à un vainqueur qui remporte tout – celui d’entre eux qui termine devant l’autre remporte le titre. Mais si aucun des deux ne marque de points, Verstappen devient champion avec un décompte de neuf victoires en course contre huit pour Hamilton.

Hamilton a remporté le Grand Prix d’Arabie saoudite après un duel prolongé au cours duquel Verstappen a fini par être pénalisé à trois reprises – deux pénalités de temps distinctes de cinq et 10 secondes respectivement infligées pendant et après la course, plus une « grille drop » à deux places pour la seconde. redémarrage.

L’équipe du matin. Vous pensez encore à hier soir, n’est-ce pas… 😍🖤 pic.twitter.com/XED5ajiKS6 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 6 décembre 2021

Bien que Hamilton ait été plus rapide en course, Verstappen était en passe de prendre la pole position avec une marge confortable jusqu’à ce qu’il heurte le mur dans le dernier virage des qualifications.

Interrogé par Sky Italia qui, selon lui, finira en tête à Abu Dhabi, Wolff a déclaré : « Je ne sais pas, car nous sommes arrivés ici (Arabie saoudite) en pensant que cette piste convenait mieux à notre voiture. Au lieu de cela, nous avons vu en qualifications qu’ils étaient une demi-seconde plus rapides.

« En course, notre voiture était plus rapide que la leur, nous devons comprendre pourquoi.

« Pour Abu Dhabi, c’est la même chose. Je ne sais pas si nous serons rapides ou non. C’est important que nous soyons à égalité de points – nous ne pensions pas pouvoir être dans cette situation.

Considérant que Mercedes a traîné Red Bull pendant la majeure partie de la saison, Wolff admet qu’il est au-delà de ses attentes qu’ils sont maintenant en vue de conserver leurs deux titres.

« Ce matin, quand je me suis réveillé, j’ai pensé que nous pouvons tous être heureux de voir un tel championnat », a déclaré l’Autrichien.

« Je ne me souviens pas en 10 ans d’un championnat aussi intense et génial. J’espère gagner mais nous sommes déjà au-delà de mes attentes.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

Verdict PlanetF1