Toto Wolff nie que Valtteri Bottas ait déjà « vérifié » mentalement chez Mercedes

Toto Wolff a démenti les suggestions selon lesquelles Valtteri Bottas aurait pu « vérifier » mentalement Mercedes avant sa sortie de l’équipe.

La carrière de cinq ans de Bottas chez Mercedes n’a plus que quelques semaines à courir, avec deux courses finales en Arabie saoudite et à Abu Dhabi avant de laisser la place à George Russell.

Et ce ne sont pas non plus n’importe quelles races anciennes. Ce sont les grands prix qui détermineront l’issue des deux championnats du monde cette année, Mercedes étant en concurrence étroite avec Red Bull.

Le pilote finlandais a remporté quatre titres constructeurs consécutifs avec Mercedes et dans sa quête pour sortir avec un record de 100%, ils détiennent une avance de cinq points avec ces deux courses restantes.

De plus, avec le coéquipier de Bottas, Lewis Hamilton, pourchassant Max Verstappen dans le championnat des pilotes, le pilote Alfa Romeo de 32 ans a un rôle important à jouer pour tenter de prendre des points au Néerlandais.

Par conséquent, la dernière chose dont Mercedes a besoin est que l’esprit de Bottas soit ailleurs et bien que ses performances semblent s’être améliorées depuis l’annonce de son destin, il manque toujours de régularité de week-end en week-end.

Un tel exemple était la dernière fois au Qatar où une pénalité sur la grille pour avoir ignoré les drapeaux jaunes en qualifications, combinée à un mauvais début de course, a laissé le vainqueur du Grand Prix de Turquie d’octobre coincé au milieu du terrain alors que Verstappen a progressé rapidement juste derrière lui. sur la grille jusqu’à la deuxième place.

Bottas a même reçu un appel pressé de Wolff sur la radio de l’équipe alors qu’il était coincé derrière certains des coureurs de milieu de terrain habituels.

Cependant, pleinement conscient de l’importance de Bottas dans le point culminant de cette campagne tendue, le directeur de l’équipe Mercedes, Wolff, n’a pas l’impression que le joueur de 32 ans est déjà concentré sur son transfert chez Alfa Romeo, où il a obtenu ce qu’il voulait – un multi -contrat d’un an.

DNF au Qatar 🇶🇦 Jour malchanceux pour moi, mais bon de voir @LewisHamilton gagner la course. Continuons à pousser @MercedesAMGF1 !#VB77 #F1 #QatarGP pic.twitter.com/IqzTylVaP2 – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 21 novembre 2021

« Je ne pense pas qu’il ait vérifié », a déclaré Wolff à Channel 4. « Je pense qu’il a été brillant en Turquie. Nous avons juste besoin de l’avoir à l’air pur.

«Quand il est dans l’air pur, il disparaît simplement dans le coucher du soleil. Je pense que nous devons l’avoir là-bas en Arabie saoudite.

« Je pense que nous pourrions potentiellement avoir une bonne voiture, toucher du bois et l’avoir dans les quatre premiers pour commencer, puis tout pourra aller, et nous avons besoin de lui. »

Alors que Bottas a finalement progressé au Qatar pour renifler un podium, cet espoir s’est évaporé lorsqu’il a subi une crevaison et il a finalement été amené à abandonner la voiture alors que toutes les chances de points avaient disparu.

Des rapports ont émis l’hypothèse que cela était dû aux inquiétudes concernant le groupe motopropulseur de Bottas et que le moteur qu’il utilise en Arabie saoudite sera mappé de la même manière que celui utilisé par Hamilton au Grand Prix de Sao Paulo, où la voiture et le pilote ont produit une performance dominante.

L’espoir pour Mercedes serait que Bottas puisse pousser Verstappen à terminer troisième au mieux à Djeddah, Hamilton remportant la course, ce qui donnerait au Britannique une avance sur la conclusion d’Abou Dhabi dans sa recherche d’un huitième titre de pilote record.