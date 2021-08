Toto Wolff nomme six équipes dans la lutte pour le titre 2022

Toto Wolff a nommé six équipes qui, selon lui, pourraient participer à la lutte pour le championnat du monde alors que la Formule 1 entre dans sa nouvelle ère.

Une nouvelle réglementation sera introduite pour 2022 dans le but de rendre les courses plus proches et plus excitantes, disputées par des voitures basées sur un prototype récemment exposé à Silverstone.

L’équipe Mercedes de Wolff et leurs grands rivaux de 2021, Red Bull, seront naturellement en tête de liste des constructeurs qui visent les titres à gagner l’année prochaine.

Mais bien qu’il ne soit pas facile pour les équipes actuellement plus bas dans l’ordre hiérarchique de combler l’écart avec le duo de tête, qui a remporté 10 des 11 courses de cette saison entre eux, Wolff pense que 2022 offre une grande opportunité aux espoirs de miser leur réclamations.

Parmi eux, Ferrari, qui a été usurpé par Red Bull comme le challenger le plus proche de Mercedes depuis le début de la campagne 2020.

“Nous avons besoin de Ferrari dans le combat”, a déclaré Wolff, le directeur de l’équipe Mercedes, cité par GP Fans.

“Ce doit être un championnat où il y a quatre ou cinq équipes qui peuvent gagner, qui s’affrontent, et Ferrari doit être là.

« Ils ont une bonne équipe de pilotes. Ils se sont remis de l’année dernière et je m’attends à ce qu’ils soient là l’année prochaine avec nous – espérons-le – Red Bull, McLaren, Aston Martin et Alpine et quiconque, car cela rendra les championnats tellement plus intéressants pour les spectateurs.

Fin août et septembre la saison dernière a été le moment où Ferrari était à son plus bas niveau depuis de nombreuses années, luttant vers le fond du peloton au Grand Prix de Belgique en particulier et subissant également une terrible course à domicile à Monza.

Dans ce Grand Prix d’Italie, ni Charles Leclerc ni Sebastian Vettel n’ont atteint la mi-distance après avoir respectivement pris le départ lamentable 13e et 17e sur la grille.

Cependant, cette saison, la Scuderia est en bien meilleure forme et y ira avec de grands espoirs après trois podiums entre Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz, qui devance ce score 2-1.

“Ferrari est une marque formidable et avec un grand nombre de personnes qui y travaillent avec patience”, a déclaré Wolff d’une équipe que Red Bull a supplantée en tant qu’adversaire principal de Mercedes sur et hors piste.

“En direction de Monza, avec le Tifosi, il n’y a pas de meilleure sensation d’entrer sur une piste de course et aussi l’équité que j’ai toujours vécue là-bas.”