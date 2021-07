Toto Wolff : Osciller entre manie et désespoir en F1

Toto Wolff a déclaré que la Formule 1 apportait de vastes montagnes russes émotionnelles, “entre la manie et le désespoir” en fonction des performances.

Mercedes a retrouvé sa forme victorieuse au Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end dernier, se replongeant dans la lutte pour les championnats des pilotes et des constructeurs après la victoire de Lewis Hamilton.

Alors que Red Bull cherche à riposter en Hongrie après une journée décevante, Wolff a exhorté à la prudence quant aux chances de Mercedes autour du Hungaroring lors de la prochaine course – en particulier avec tout ce qui peut changer en peu de temps en Formule 1.

« Vous ne pouvez pas supposer d’après les documents que nous serons parmi les favoris [in Hungary], mais bien sûr, nous allons nous étirer là où nous le pouvons pour garder le championnat ouvert ou peut-être même obtenir un avantage », a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes à RTL.

« Ce sera certainement beaucoup plus difficile pour nous qu’à Silverstone. Mais je pense que nous avons compris un peu plus.

« Dans notre environnement en Formule 1, on a tendance à osciller un peu entre la folie et le désespoir. Et si vous avez une mauvaise course, une mauvaise course comme celle que nous avons eue jusqu’à Silverstone, alors les gens nous écartent, puis nous gagnons à Silverstone et tout à coup, vous avez à nouveau de l’élan.

“Je pense que nous, en tant qu’équipe, devons simplement rester stables, nous devons être conscients de nos forces, développer davantage la voiture et en même temps rester sans erreur.”

Valtteri Bottas a été informé par le patron de Mercedes, Toto Wolff, qu’il reprenait ses fonctions d’ailier pour le reste de la bataille pour le titre.https://t.co/oM4bTjI4Tx #F1 pic.twitter.com/h2PAPhevEw – Planète F1 (@Planet_F1) 23 juillet 2021

Les retombées de l’accident de Hamilton et Max Verstappen à Silverstone ont grondé toute la semaine et, maintenant qu’il y a eu le temps de tenir compte de ce qui s’est passé, Wolff était pragmatique sur la façon dont les perceptions différaient en haut et en bas de la grille.

“Nous devons accepter que tout le monde a une opinion différente”, a-t-il déclaré, cité par RacingNews365.

« Tout le monde a un point de vue différent et chacun doit le communiquer à sa manière. Peut-être que nous aurions fait les choses différemment, mais je ne vois pas cela comme une critique. Tout le monde devrait faire ce qu’il pense être la bonne chose.

Helmut Marko a été parmi les plus virulents après l’accident, suggérant que Hamilton aurait dû être interdit de course pour sa part dans la collision et que l’équipe pourrait envisager une action en justice contre Mercedes.

Dans cet esprit, une question est venue de savoir si Wolff aimerait s’asseoir avec son homologue Red Bull autour d’un verre de vin.

“Je n’ai jamais bu de verre de vin avec le Dr Marko et je peux penser à quelques autres personnes avec qui je préférerais prendre un verre de vin”, a-t-il plaisanté.