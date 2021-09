Toto Wolff parlera à Valtteri Bottas du meilleur tour

in

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, comprend la tentative de tour la plus rapide de Valtteri Bottas à Zandvoort, mais l’a qualifié de “coquin” et veut un mot.

Les Black Arrows ont jeté tout ce qu’ils pouvaient sur Max Verstappen de Red Bull à la fois sur la bonne voie et grâce à la stratégie, mais finalement le Néerlandais était juste hors de portée et Mercedes a été obligée de changer de plan.

Cela impliquait de prendre un point de bonus pour le tour le plus rapide, mais le plan était que Lewis Hamilton le prenne.

C’est finalement ce qui s’est passé, mais avant cela, Bottas s’était imposé contre les souhaits de Mercedes sur les pneus tendres, équipés de cinq tours à faire pour des raisons de sécurité.

Au final, il n’y a pas eu de mal, et Bottas a bel et bien décollé dans le dernier secteur lorsque Mercedes le lui a ordonné, mais Wolff souhaite néanmoins discuter de ce qui s’est exactement passé avec son pilote.

“C’était un peu effronté mais compréhensible, Valtteri est toujours du côté des destinataires parce que ce championnat est si serré”, a déclaré Wolff aux journalistes lors du Grand Prix des Pays-Bas.

« Il a décollé massivement dans le dernier secteur, et il était clair que Lewis ferait le tour le plus rapide et Valtteri le savait.

« A la fin, Lewis, dans son combat pour le championnat des pilotes, a marqué le point et tout va bien.

“Cela aurait pu se terminer par une perte d’un point pour Lewis, et cela n’aurait pas été juste car il avait le tour le plus rapide jusque-là.

«Mais il faut aussi comprendre, à ce moment-là, une certaine frustration chez Valtteri, et à la fin tout va bien.

« Nous allons en parler de la manière la plus amicale et la plus professionnelle qui soit. »

Hamilton concéderait la tête du championnat des pilotes à Verstappen malgré ce point supplémentaire, et traîne désormais son rival de trois points avant le Grand Prix d’Italie.

Bottas a quant à lui gagné une place au classement avec son podium P3, passant à P3 et rétrogradant Lando Norris de McLaren à P4.