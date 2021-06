Toto Wolff : “Pas de changement” dans les plans 2022 de Mercedes après deux mauvaises courses

Toto Wolff a insisté sur le fait que Mercedes ne sacrifierait pas son développement sur sa voiture 2022 pour se concentrer davantage sur la machine de cette saison, juste à cause de deux “week-ends compliqués”.

Le directeur de l’équipe était à l’avant-garde pour essayer d’améliorer la fortune de son équipe lors du dernier week-end de course à Bakou, refusant de parler aux médias dès le début, car les difficultés de son équipe à l’entraînement les laissaient enracinés au milieu du terrain avant les qualifications.

Alors que Lewis Hamilton a pu concourir en tête pendant une grande partie de la course, son coéquipier Valtteri Bottas est resté coincé en dehors des positions payantes.

Cela faisait suite à un week-end décevant du Grand Prix de Monaco qui a vu Hamilton non compétitif dans la course, le tristement célèbre problème d’écrou de roue de Bottas lors de son arrêt au stand mettant fin à sa course.

Plusieurs équipes sur la grille disent qu’elles ont déjà passé leur objectif principal à leur challenger 2022, avec un ensemble de changements de réglementation en priorité alors que les équipes cherchent à se lancer à mesure que les spécifications techniques changent.

Avec Hamilton et Mercedes maintenant derrière Max Verstappen et Red Bull dans les championnats des pilotes et des constructeurs respectivement, Wolff a déclaré que l’équipe ne détournait plus de ressources dans sa voiture 2021 pour combler son déficit actuel.

“Nous avons déjà réajusté les plans pour 2022 et il n’y a aucune possibilité de changement”, a déclaré Wolff après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, cité par Motorsport.com.

“Nous n’allons pas changer les décisions que nous avons déjà prises simplement parce que nous avons eu deux week-ends compliqués.

« Nous savions que ces deux courses seraient les plus difficiles pour nous. Maintenant, nous devons voir comment se dérouleront les manches européennes, mais il est évident que les résultats à Monaco et à Bakou ont été en deçà de nos attentes. »

Verstappen, quant à lui, pense que Red Bull devrait tout mettre en œuvre dans sa quête de victoire cette année, le Néerlandais étant en tête du classement de la Formule 1 pour la première fois de sa carrière.

Sans surprise peut-être dans sa quête d’un premier titre, il veut se concentrer autant que possible sur l’ici et maintenant, sans aucune garantie que l’équipe ait une voiture compétitive l’année prochaine.

“Je pense que tant que nous avons une grande chance de remporter ce championnat, nous ne devons rien négliger”, a déclaré Verstappen.

« Cette année sera difficile, mais nous ne savons pas à quoi ressemblera l’année prochaine. Bien sûr, si nous avons une chance en 2021, nous devrons tout faire pour que cela se produise. »

