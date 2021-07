Toto Wolff : Pas de place pour que Red Bull appelle Lewis Hamilton « amateur »

Tout en faisant de son mieux pour rester en mode relations publiques, la frustration de Toto Wolff face à l’appel de Red Bull contre le penalty de Lewis Hamilton à Silverstone est devenue évidente.

À la veille du week-end du Grand Prix de Hongrie, Red Bull a vu son appel rejeté par la FIA alors que l’équipe de Christian Horner tentait d’augmenter la sévérité de la punition infligée à Hamilton dans son rôle, ce qui a conduit Max Verstappen à s’écraser de manière spectaculaire au British Grand Prix.

Même si l’accident et l’action de la FIA qui en a résulté sont maintenant terminés et dépoussiérés, les ramifications de l’accident entre les deux équipes ne sont clairement pas terminées.

S’adressant à Sky Sports F1 après la première séance d’essais en Hongrie, Toto Wolff a expliqué un peu plus la déclaration de Mercedes, publiée jeudi, qui saluait la décision de la FIA mais faisait également référence à une “tentative concertée” de Red Bull pour “ternir le bien nom et intégrité sportive » de Lewis Hamilton.

“Je pense que les commentaires qui ont été faits sûrement par émotion allaient directement contre un septuple champion du monde”, a déclaré Wolff.

« Des mots comme amateurisme ne devraient pas avoir leur place et cela a déclenché une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux.

“[It caused] beaucoup de controverse et ajouté à une polarisation supplémentaire, et je pense que nous, en tant que sport, devrions faire le contraire. »

« Salut Michael, c’est chrétien. “Désolé, Michael n’est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après la tonalité. *bip* https://t.co/L2YOTRvDW4 – Planète F1 (@Planet_F1) 30 juillet 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Wolff a également été interrogé sur les critiques de Max Verstappen concernant les célébrations de Mercedes étant donné la nature de la victoire à Silverstone et le fait que le pilote néerlandais était toujours à l’hôpital.

Le patron de l’équipe Mercedes a répondu : « Je pense que vous ne pouvez vous fier qu’aux informations données à l’époque et aux informations que nous avions de Christian. [Horner] lui-même était Max était indemne et, d’un autre membre senior de l’équipe Red Bull à qui j’ai demandé, que Max allait bien et allait bien.

« Nous avons également demandé aux médias sur le chemin du podium si Max allait bien et tout le monde a dit qu’il allait bien. Écoutez, nous avons gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne après avoir perdu cinq courses d’affilée, c’était le Grand Prix à domicile de Lewis et c’est pourquoi les célébrations étaient hautes.

«Mais encore une fois, cela dépend de la perspective que vous regardez. Si Max est à l’hôpital pour des contrôles de précaution et ne se sent pas bien, alors vous voyez que [the celebrations] pendant que vous avez perdu, vous pouvez avoir cette perception [of being disrespected].

« Cette vue [Max’s] doit être respecté. »

Wolff a déclaré qu’il n’avait pas parlé à Christian Horner en tête-à-tête depuis le crash de Silverstone, ajoutant: “Quand il sera nécessaire de parler, je le ferai.”