Toto Wolff a admis qu’il pensait que la pole position pour Mercedes était « essentiellement partie » jusqu’à ce que Max Verstappen s’écrase lors des qualifications du Grand Prix d’Arabie saoudite.

Verstappen a eu la dernière chance de retirer la P1 de son rival au Championnat du monde Lewis Hamilton et a établi deux secteurs violets, tout en étant prêt à en faire un autre départ en première ligne pour le duo dominant de cette saison.

Mais dans le dernier virage du tout nouveau circuit de la corniche de Jeddah, le pilote Red Bull s’est enfermé et a heurté le mur extérieur, s’arrêtant sur la piste avec ses espoirs de décrocher la pole en lambeaux.

Au lieu de cela, ce sera un lock-out au premier rang pour Mercedes avec Hamilton juste devant Valtteri Bottas, qui avait besoin d’un changement de moteur avant les qualifications après avoir subi une fuite de carburant. Il n’y a pas eu de pénalité car le Finlandais est revenu sur un autre moteur de sa poule.

Même si Mercedes était arrivée en tant que grand favori pour la course inaugurale de F1 en Arabie saoudite, Red Bull avait produit un rythme impressionnant tout au long des qualifications et Wolff s’attendait à ce que Verstappen décroche la pole jusqu’à son dernier incident.

« La Formule 1 est folle et pleine de surprises », a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes à Sky F1. « Ils (Red Bull) avaient un package très dominant aujourd’hui, leur voiture était vraiment géniale.

« Il (Verstappen) était en avance d’environ une demi-seconde et la pole était pratiquement terminée, mais nous terminons un et deux, ce qui est évidemment un gros avantage pour demain. C’est juste fou.

UNE POLE POSITION MASSIVE POUR LEWIS HAMILTON A DJEDDAH !!! ?? ET VALTTERI EN FAIT UNE RANGÉE TOUTES LES FLÈCHES NOIRES ! #SaudiArabianGP pic.twitter.com/D9ItiikDsb – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 4 décembre 2021

Si Hamilton et Bottas peuvent garder Verstappen derrière eux et que le trio termine dans l’ordre de la grille sur un circuit où les dépassements semblent difficiles, cela signifierait que le septuple champion du monde se qualifierait pour la finale d’Abou Dhabi avec une avance de points plutôt que ses huit points actuels. déficit.

«Il était important de garder le cap – continuer à attaquer, continuer à attaquer. J’espère que nous pourrons simplement continuer demain », a ajouté Wolff.

« (Verstappen) a juste besoin d’y aller. S’il est P3 après le premier virage, c’est un gros, gros désavantage. Il doit dépasser Valtteri et Lewis, alors nous allons nous battre.

Et sur ce combat, Wolff a de nouveau souligné à quel point Mercedes est déterminée à conserver les titres de pilotes et de constructeurs face à la plus grande menace pour leur domination à l’ère du turbo hybride.

« Il y a juste une énergie brutale dans toute l’équipe », a déclaré l’Autrichien. « Quand vous montez dans la salle de débriefing ou dans le garage, vous n’avez même pas besoin de parler parce que vous ressentez l’énergie et à quel point tout le monde est excité. »