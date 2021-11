Toto Wolff pense que la F1 ne devrait pas faciliter la tâche aux nouveaux fabricants

Toto Wolff pense que les choses ne devraient pas être facilitées pour les nouveaux motoristes qui rejoindront la grille à l’avenir.

Il est de plus en plus probable que de nouveaux noms se joindront à la mêlée lorsque de nouvelles réglementations sur les moteurs seront introduites en 2026, le nouveau patron du sport automobile de Porsche, Thomas Laudenbach, déclarant que l’équipe allemande « envisage sérieusement » cela.

De grandes marques telles que Porsche et Audi rejoindre la grille seraient sans aucun doute une bonne chose pour le sport à bien des égards, tant sera sûrement fait pour essayer de les convaincre de le faire.

Cependant, Wolff a mis en garde contre leur rendre les choses trop faciles.

« De toute évidence, aucun de ces grands constructeurs automobiles ne veut entrer et faire face à une situation dans laquelle ils sont très peu compétitifs, et nous devons donc mettre en place des systèmes qui atténuent ces très gros risques.

« Mais, d’un autre côté, la F1 est la Ligue des champions, et personne ne peut s’attendre à entrer dans la Ligue des champions pour la première fois et à entrer directement en finale et à rentrer chez lui avec le grand trophée », a-t-il ajouté. Mercedes a déclaré le directeur de l’équipe.

« Nous sommes là depuis longtemps, nous avons investi beaucoup d’argent, de sueur et de sang et des résultats terribles pour nous amener là où nous sommes.

« Regardez l’histoire de Mercedes au cours des trois premières années d’existence d’une équipe d’usine. Regardez les terribles années Honda auxquelles ils ont été confrontés, ou les jours Renault. Nous avons tous dû nous battre pour gagner des courses et des championnats.

« C’est donc un juste équilibre que nous devons trouver pour attirer de nouveaux arrivants en tant que fabricants de groupes motopropulseurs. »

Il est juste de dire que les constructeurs qui ont décidé d’intégrer des équipes de F1 au 21e siècle ont connu des fortunes diverses.

Alors que Mercedes a connu un énorme succès, Toyota, Honda et BMW n’ont pas pu le faire et ont finalement retiré leurs équipes d’usine.

Wolff dit que l’erreur qu’ils ont tous commise a été de ne pas laisser suffisamment de temps aux projets.

« Je pense que tout le monde reconnaît que vous ne pouvez pas simplement venir et vaincre, mais vous devez lui donner du temps », a-t-il déclaré.

« Et c’est ce que par le passé de nombreux équipementiers ont tout simplement mal compris. Lorsque vous regardez Toyota, Honda et BMW comme des expériences proches du passé, tout l’argent, toutes les ressources ne sont pas pertinents si vous ne donnez pas suffisamment de temps au projet.

« Je pense que tous ceux qui rejoignent la F1 en tant qu’équipe ou en tant que fabricant de groupes motopropulseurs doivent comprendre cela. Il faut du temps. Et cela rend le sport si attrayant : ce n’est tout simplement pas facile de gagner. »