Toto Wolff pense que Lewis Hamilton reste silencieux parce qu’il « manque simplement de mots »

Toto Wolff pense que le silence de Lewis Hamilton depuis le Grand Prix d’Abou Dhabi est dû au fait qu’il « manque simplement de mots » en raison d’un sentiment d’injustice découlant de cette course.

Hamilton a entamé le dernier tour de la saison 2021 avec une position sur la piste pour remporter un huitième record du championnat du monde des pilotes, mais a été dépassé pour la victoire et le titre par Max Verstappen.

Mercedes était furieuse des décisions prises à la fin de la période de la voiture de sécurité par le directeur de course Michael Masi qui ont laissé Hamilton exposé au défi de Verstappen sur des pneus plus frais et ils ont protesté sans succès contre le résultat de la course.

L’équipe a ensuite décidé de ne pas faire appel car elle pensait que le processus était contre elle.

Au cours des deux semaines qui ont suivi le point culminant controversé de Yas Marina, Hamilton a gardé un profil extrêmement bas.

Il a été absent de tous les médias, y compris sociaux, en plus d’être photographié recevant son titre de chevalier du prince de Galles au château de Windsor et apparaissant dans une vidéo de fin de saison à l’usine Mercedes qui a fait ses adieux à son équipe qui partait. mon pote, Valtteri Bottas.

Le Britannique de 36 ans n’a même pas publié de message de Noël sur les réseaux sociaux à ses fans, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles il pourrait envisager son avenir en Formule 1.

Bien qu’un rapport dans l’édition italienne de Motorsport.com ait indiqué que Hamilton honorera le contrat de deux ans qu’il a avec Mercedes, Bernie Ecclestone a déclaré « Je ne pense pas qu’il revienne » à la suite d’une conversation avec le père du pilote, Anthony, dont le l’ancien meneur de F1 « a senti qu’il ne répondrait pas à une question sur l’avenir de son fils ».

Wolff, le patron de Hamilton chez Mercedes, pense que l’ancien septuple champion du monde est encore sous le choc de ce qui s’est passé à Abu Dhabi.

« Nous hésitons tous dans les émotions et Lewis par dessus tout », a déclaré Wolff, cité par Motorsport-total.com.

« Il a remporté le championnat du monde jusqu’au dernier tour, puis tout vous est enlevé d’une seconde [to the next]. Bien sûr, vous perdez la foi parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui vient de se passer.

« Le silence est là, bien sûr, parce qu’il manque tout simplement de mots aussi. »

Wolff a donné un aperçu de ses discussions avec Hamilton au cours des trois jours où Mercedes délibérait sur l’opportunité d’aller de l’avant avec un appel.

« Lewis était au bureau avec moi et toutes les autres personnes impliquées, et nous étions également en contact constant ces jours-là », a déclaré l’Autrichien.

Le troisième de ces trois jours était un mercredi et le matin, Hamilton a reçu son titre de chevalier, Wolff ajoutant : « Dans l’après-midi, nous étions de retour en appels vidéo pour décider quoi faire.

« Ce que je lui ai dit avant [receiving the knighthood] était qu’il devrait prendre ces quelques heures pour rendre hommage au travail de sa vie jusqu’à présent et à ses performances, qu’il devrait essayer de prendre ces moments positifs avec lui. Je pense que c’est ce qu’il a fait. Vous pouviez voir cela aussi, à quel point c’était honorable pour lui.