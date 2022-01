Toto Wolff pense que Mercedes et Red Bull auront un « lien plus fort » après leur duel de 2021

Toto Wolff pense que la saison 2021 qui divise et sa fin controversée « liera ensemble » Mercedes et Red Bull à l’avenir.

Wolff, le directeur de l’équipe Mercedes, et son homologue Red Bull Christian Horner ont échangé des empannages tout au long d’une campagne dramatique et passionnante qui s’est terminée par des émotions contradictoires pour l’Autrichien.

Heureux de voir Mercedes remporter son huitième championnat du monde des constructeurs consécutif, Wolff a été dévasté par le fait que Lewis Hamilton a cédé sa couronne de pilotes à Max Verstappen à l’apogée du Grand Prix d’Abou Dhabi qui a été entouré de décisions douteuses du directeur de course Michael Masi.

Mercedes a protesté contre le résultat de la course et a finalement abandonné son intention déclarée de faire appel, préférant essayer d’améliorer les procédures existantes plutôt que d’aller de l’avant avec un processus qu’ils pensaient être contre eux et en faveur de la FIA.

Helmut Marko, le consultant Red Bull avec qui Wolff s’est également affronté verbalement en 2021, a par la suite déclaré qu’il sympathisait avec le « mécontentement » de Mercedes et a salué leur « grand geste » de ne pas traîner l’affaire devant les tribunaux.

Maintenant, Wolff a déclaré qu’il n’avait aucun ressentiment envers le plus grand rival actuel de son équipe et pense qu’un sentiment de compréhension mutuelle entre les camps Mercedes et Red Bull conduira à une plus grande unité dans la protection des meilleurs intérêts de tous les concurrents de F1.

« Les déclarations [after the Abu Dhabi protest] chez moi est certainement née de l’émotion », a déclaré Wolff aux journalistes, cité par FormulaRapida.net. «Je peux comprendre que lorsque vous avez remporté une course et donc le titre, une protestation peut être frustrante.

« Je n’ai aucun mot contre Christian, Helmut, Red Bull ou Max. Ils étaient de dignes concurrents l’an dernier.

« Nous nous sommes battus comme jamais auparavant, sur et en dehors de la piste, mais au final, ils ont remporté le championnat et il faut le reconnaître.

«Je pense que cela nous lie également plus fort à l’avenir. Parce que nous avons peut-être perdu le championnat avec la décision d’Abu Dhabi, mais Helmut, Christian et Max sont des coureurs et nous avons vu ce qui s’est passé.

«Et bien sûr, il y a des explications selon lesquelles des choses similaires se sont produites contre eux au cours de la saison. Peut-être que ça s’équilibre, peut-être pas.

« Mais la seule décision prise à Abu Dhabi était si brutale que le coureur à l’intérieur le reconnaîtra. Je sais que.

« Ensemble, je pense que nous pouvons changer les règles pour rendre la prise de décision plus consciente et c’est dans notre intérêt, Red Bull et toutes les autres équipes. »