Toto Wolff pense que Mercedes sera la dernière équipe de Sir Lewis Hamilton

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, pense que Sir Lewis Hamilton mettra fin à sa carrière avec l’équipe, affirmant qu’il n’y a pas de meilleure option.

Hamilton a rejoint l’équipe allemande en 2013, laissant McLaren dans un mouvement que beaucoup à l’époque avaient du mal à comprendre.

Mais comme le temps l’a montré, cela s’est avéré être une décision assez sage alors que Mercedes s’est lancée dans une course de domination en Formule 1 au-delà de tous les records précédents. Hamilton est maintenant sept fois champion du monde, tandis que Mercedes a dominé le championnat des constructeurs au cours des sept dernières années.

Hamilton est maintenant à la poursuite d’un huitième titre qui le verrait surpasser Michael Schumacher, et s’il réussissait, cela soulèverait des questions sur l’avenir de Hamilton puisqu’il a déjà le record du plus grand nombre de victoires en course.

Compte tenu de ses intérêts extérieurs, il est clair que le Britannique se prépare à vivre après la Formule 1, mais Wolff ne voit pas pourquoi il voudrait courir avec une autre équipe avant le moment de partir.

“Je pense que ce sera sa dernière équipe”, a déclaré Wolff à l’agence de presse DPA.

«Il n’y a pas de meilleur endroit pour lui que chez Mercedes et notre souhait est aussi qu’il continue avec nous.

«La symbiose entre nous est bonne et nous avons célébré tant de succès ensemble que, dans la perspective d’aujourd’hui, tout plaide en faveur de continuer à courir ensemble.»

Hamilton a déclenché un débat sur son avenir en ne signant qu’une prolongation de contrat d’un an pour couvrir 2021, une annonce qui a été faite peu de temps avant le début des tests de pré-saison.

Et Wolff a parlé dans le passé de sa réticence à quitter si tard pour que les contrats soient triés à l’avenir, mais ne craint pas pour l’engagement de Hamilton envers l’équipe.

«Non, aucun doute quant à son engagement», avait précédemment cité Wolff par Motorsport.com.

«Tout d’abord, il aime beaucoup courir. Nous aimons travailler les uns avec les autres et nous en avons beaucoup discuté, mais il a tout à fait raison. Le temps change.

“[There are] de nouvelles priorités pour nous tous en ce qui concerne la façon dont nous vivons notre santé. Il est très passionné par ses initiatives contre le racisme et les inégalités.

«Je pense que c’est assez juste pour un pilote qui a remporté sept championnats de se donner la flexibilité dans son esprit pour décider de ce qu’il veut faire à l’avenir. Que ce soit la course ou en dehors du cirque.

