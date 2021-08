Toto Wolff pourrait passer le témoin de Mercedes « spontanément »

Après avoir pris la décision de rester chez Mercedes cette année, Toto Wolff a déclaré que son heure de quitter l’équipe à l’avenir pourrait venir “spontanément”.

Des rumeurs avaient circulé quant à savoir si Wolff se retirerait de son rôle quotidien de directeur d’équipe au sein de l’équipe, mais est allé dans l’autre sens et a accru sa présence au sein de Mercedes.

Non seulement il a décidé de continuer à diriger l’équipe de course, mais il a investi et est devenu un actionnaire à part égale d’un tiers de l’équipe, aux côtés des propriétaires de Mercedes, Daimler, et des sponsors de l’équipe Ineos.

Mais Wolff a déclaré que chaque fois qu’il prendrait la décision de s’éloigner de la direction de l’équipe, il resterait fortement impliqué en continuant à détenir sa participation de 33% avec les Silver Arrows.

“J’ai réfléchi pendant un an si je voulais continuer dans ce sport et j’ai pris la décision ‘oui'”, a déclaré Wolff à GP Fans Global.

« Mais la décision n’était pas de vouloir continuer à diriger cette équipe d’un point de vue opérationnel, mais c’était plutôt de vouloir rester impliqué en tant qu’actionnaire ?

“Cela signifie que l’équipe devient moi et je deviens l’équipe à long terme et c’est la décision que j’ai prise.

“Nous sommes trois actionnaires égaux, nous nous complétons, et quoi que je fasse dans l’équipe, je reste dans mon rôle de copropriétaire.”

Dans l’ici et maintenant, Wolff n’a pas encore annoncé sa plus grande décision de 2021 – s’il choisit Valtteri Bottas ou George Russell pour s’associer à Lewis Hamilton l’année prochaine. Quel que soit son choix, cependant, l’Autrichien a déclaré que les deux pilotes auront « d’excellentes options » pour leurs sièges en 2022.

Mais quand vient le jour où il quittera finalement son poste chez Mercedes à l’avenir, Wolff a admis qu’il n’y aurait peut-être pas d’avertissement préalable avant son départ – qui, selon lui, viendra lorsqu’il pourra voir quelqu’un qui, selon lui, serait capable d’intervenir. dans son rôle de façon transparente.

Cela dit, il a déclaré qu’il resterait en Formule 1 tout en continuant à obtenir le même buzz compétitif en se battant pour les titres tout au long de la saison.

“Tant que j’apprécie la compétition et l’honnêteté du chronomètre, je continuerai”, a-t-il déclaré.

“Mais je peux décider spontanément que quelqu’un d’autre peut mieux prendre le relais – être plus rapide, plus agile, plus rafraîchi que moi – mais pas encore.”