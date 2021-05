Toto Wolff pourrait “ se taire ” après que le rythme de Valtteri Bottas ait stagné au Portugal

Toto Wolff a déclaré que ses messages radio de motivation à Valtteri Bottas pourraient changer à l’avenir, après que son rythme ait «stagné» au Grand Prix du Portugal.

Avec Bottas essayant de revenir Max Verstappen après avoir été dépassé par le pilote Red Bull, Wolff est venu à la radio de l’équipe pour dire: “Traquez-le, Valtteri, vous êtes la voiture la plus rapide.”

Cela fait suite au directeur de l’équipe Mercedes qui a précipité son homme alors qu’il n’était pas en position derrière des voitures plus lentes à Imola, avec un simple: «Allez Valtteri.» qui a été diffusé sur la diffusion télévisée en direct de la course.

Au Portugal cependant, un problème de capteur d’échappement l’a empêché de reprendre le rythme de sa Mercedes pour dépasser Verstappen et revenir en P2 en course, pour finalement rentrer chez lui en P3.

Wolff a déclaré que lui et Bottas avaient parlé des messages et qu’il pourrait reconsidérer la manière dont ils communiquent à l’avenir.

«Nous en avons discuté, et je l’apprécie aussi, car je suis tellement passionné par les choses qu’avoir une soupape de décharge à Valtteri [is good]», A-t-il dit, par Autosport.

«Je pensais que cela fonctionnait bien. En fait, cela n’a pas bien fonctionné cette fois, alors j’ai peut-être besoin de me taire la prochaine fois, ou du moins d’en discuter avec lui. J’ai besoin de lui parler à nouveau. Il est fort mentalement, quand vous avez vu comment il s’est remis du week-end dernier [at Imola].

«Il le rattrapait vraiment, le traquait vraiment, mais quand je suis venu à la radio, ça a été un peu plat. Alors peut-être plus dans le futur.

Le week-end dernier en images 📸 # VB77 # F1 #PortugueseGP @ MercedesAMGF1 @ F1 pic.twitter.com/IwnkZLxaRJ – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 3 mai 2021

Bottas a parlé de son soutien à la réception des messages de son directeur d’équipe, le Finlandais saluant les intentions de motivation derrière les interventions radio de Wolff pendant les courses.

«Il y a eu de nombreuses fois où il a ouvert la radio pour dire quelque chose», a déclaré Bottas. «Tout cela est favorable et cela montre qu’il y a du soutien et de la passion derrière, et cela ne fait jamais de mal.

«De toute évidence, je donne toujours tout ce que j’ai sur la bonne voie, mais oui, c’est bien.»

Après que Bottas ait remporté sa 17e pole position en Formule 1 samedi, il a finalement été dépassé par son coéquipier Lewis Hamilton et sauté par Verstappen.

Un rapport a émergé mercredi selon lequel Bottas pourrait potentiellement être remplacé chez Mercedes par George Russell avant la fin de la saison si son manque de rythme se poursuivait, mais Wolff était sympathique pour la situation dans laquelle se trouvait le Finlandais à Portimao.

«Il l’a mis en pole et a eu une course très solide, il a mené», a expliqué Wolff. «C’est clair lorsque vous êtes à l’avant et que vous faites un trou en l’air, et que la voiture derrière vous a un DRS, c’est très difficile.

«À ce moment-là, Lewis a creusé un petit écart, et il est parti. Mais il contrôlait bien Max. Nous avons perdu le dégagement, c’était malheureux, puis nous l’avons laissé tomber avec le moteur, qui est passé en mode sécurité.

«Donc dans l’ensemble, je pense que comme plusieurs fois, cela aurait pu marcher pour Valtteri. Nous poussions dur et continuions à le soutenir, et la prochaine fois, nous verrons ce qu’il est capable de faire à Barcelone.

