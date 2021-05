Toto Wolff “ prévoyait ” des pertes de personnel sur les moteurs Mercedes face à Red Bull

Toto Wolff a déclaré qu’il «s’attendait» à ce que les membres de son personnel Mercedes déménagent chez Red Bull, car ils créent leur propre division de fabrication de moteurs.

La nouvelle de Ben Hodgkinson, ingénieur des groupes motopropulseurs Mercedes, qui a déménagé dans les nouveaux groupes motopropulseurs Red Bull a provoqué des baisses dans le paddock, car l’un des personnages clés derrière les moteurs Silver Arrows de l’ère turbo hybride se déplacera vers les plus grands rivaux de l’équipe.

Mais le directeur de l’équipe de Mercedes a adopté une vision pragmatique du départ de Hodgkinson, affirmant que ces changements de personnel entre équipes font tous «partie de la compétition» en Formule 1.

“Eh bien, je suppose que cela devait se produire”, a déclaré Wolff aux journalistes lors du Grand Prix du Portugal.

«Ce n’est qu’un champ de bataille, comme la piste ponctuelle. Et vous devez le reconnaître. Et les dernières semaines ont certainement été un… tirant des deux côtés de la corde! Ce que j’ai apprécié. Cela fait partie de la compétition. Vous devez donc le considérer comme un sportif et un esprit sportif. »

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Alors que Red Bull entame le processus de transfert de la propriété intellectuelle de Honda avant que l’équipe ne quitte le sport en tant que fabricant de moteurs à la fin de la saison, les travaux ont déjà commencé sur la manière dont Red Bull Powertrains se développera en 2022 et au-delà.

Honda a déclaré qu’il aiderait autant que possible Red Bull dans le développement de son moteur pour 2021 et 2022, lorsqu’un nouveau mélange de carburant sera introduit dans le sport, Wolff dit que l’équipe a fait des mouvements «intelligents» avec la façon dont ils sont allés. de faire leurs changements internes.

Du point de vue du personnel, les usines des équipes étant proches géographiquement, l’Autrichien a ajouté que l’approche de l’équipe était tout à fait logique.

«Eh bien, je pense que les bonnes étapes stratégiques ont été, pour autant que je sache, mises en œuvre par Red Bull», a déclaré Wolff.

«Je pense qu’ils vont sur une piste avec leur propre unité de puissance et peut-être avec un nouvel OEM [original equipment manufacturer] participer. Et c’est certainement intelligent.

«L’arrangement qui a été trouvé avec Honda et le transfert de la propriété intellectuelle est également intelligent. Et puis il est clair qu’ils vont embaucher des ingénieurs anglais, parce que c’est au Royaume-Uni.

«Et il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui peuvent probablement fournir ces ingénieurs, alors comprenez parfaitement quelle est la stratégie.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!