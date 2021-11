Toto Wolff s’est engagé à examiner « chaque morceau de bande qui tombe » du Red Bull après la qualification DSQ de Lewis Hamilton au Brésil.

Le pilote Mercedes a été disqualifié des qualifications de vendredi pour le Grand Prix de Sao Paulo lorsque l’écart dans son DRS s’est avéré supérieur à la distance maximale de 85 mm.

Selon l’article 3.6.3 du Règlement Technique F1, lorsque le volet DRS est ouvert, la distance entre les éléments doit être « comprise entre 10 mm et 85 mm ».

Celui d’Hamilton était plus gros, ce que Wolff a dit n’était que de 0,2 millimètre et c’était parce que l’aile était cassée.

Les commissaires sportifs, cependant, ont tout de même décidé d’exclure Hamilton de la séance de qualification, le Britannique s’alignant P20 pour les qualifications de sprint de samedi.

Hamilton s’est frayé un chemin jusqu’à la cinquième place, une performance impressionnante en seulement 24 tours.

Cela semble cependant avoir peu fait pour atténuer la décision des commissaires sportifs de samedi, Wolff promettant de rendre la vie aussi difficile que possible pour Red Bull.

« Nous examinerons chaque morceau de bande qui tombe », a déclaré le patron du sport automobile de Mercedes.

« Je peux promettre que nous poserons beaucoup de questions lors des prochaines courses. »

« J’ai entendu parler du résultat et c’était dévastateur. Je me suis rapidement réinitialisé et je me suis concentré sur ce que je pouvais faire, en donnant tout ce que je pouvais. »

