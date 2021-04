Toto Wolff “ promet ” le pack 2022 ne sera pas fermé

Toto Wolff est convaincu qu’une fois le règlement 2022 introduit, les 10 équipes de F1 seront à nouveau moins égales.

En 2021, le réseau est plus rapproché que jamais à l’ère hybride, après que la réglementation et le développement ont été en grande partie gelés pour l’année en raison de la pandémie.

Les changements généralisés ont été retardés jusqu’en 2022, et Wolff s’attend à ce que, lorsqu’ils seront introduits, l’ordre hiérarchique sera à nouveau moins serré et beaucoup plus net.

«Si vous respectez les règles, le champ converge», Mercedes a déclaré le directeur de l’équipe selon Autosport.

«Pour ceux qui précèdent, les gains deviennent de plus en plus petits, même avec plus d’efforts. Et à un moment donné, les équipes qui sont derrière continueront également cette courbe de forme abrupte, puis il y a la convergence.

«Si vous regardez les qualifications aujourd’hui, c’est le top – la façon dont je pensais que c’était la direction que nous devrions prendre.

«Je vous promets que l’année prochaine, nous aurons une autre situation où nous aurons un champ totalement disjoint. Peut-être pas avec Mercedes à l’avant, mais certainement de retour à la case départ.

L’un des plus grands changements à venir cette saison en termes de hiérarchie est le fait que Red Bull sont maintenant une menace beaucoup plus grande pour Lewis Hamilton et Mercedes.

Max Verstappen a pris la pole position dans la première course de l’année et a remporté la deuxième, et en termes de rythme absolu, a généralement été l’homme le plus rapide sur piste.

Les champions en titre ont peut-être gagné à Bahreïn et sont toujours en tête du classement, mais Wolff est certain que l’équipe du Néerlandais est confortablement en avance sur la sienne à ce stade.

“Nous sommes derrière Red Bull pour le moment, dans tous les domaines de la voiture”, a ajouté l’Autrichien.

«Nous devons d’abord rattraper. Je pense que les dieux de la course ont été gentils avec nous à Bahreïn, que nous avons tiré le meilleur parti de la voiture [to win the race]. C’était bien en course.

«Si tout fonctionne correctement et que tout le monde reste irréprochable [in qualifying], nous sommes deux dixièmes derrière Max [Verstappen] sur la grille, et non devant.

«Mais dans le sport, tout se passe toujours différemment, et Lewis a vraiment évoqué un super tour. C’est pourquoi il était devant.

“Nous nous étendons avec tout ce que nous avons contre ce que nous pensons être un meilleur package Red Bull.”

